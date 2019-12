Watgen Medical A/S

Selskabsmeddelelse nr. 21

Vejle, den 12. december 2019





Waturu Holding A/S´s datterselskab Watgen Medical A/S har dags dato indgået investeringsaftaler med HEBO Danmark Holding ApS om kapitaltilførsel på DKK 10.945.000,- og med medstifter og CTO MD Prof. Peter Bjerring med yderligere DKK 1.250.000,-.

Der investeres i trancer. DKK 8.945.000,- tilføres selskabet i december måned 2019. Beløbet skal sikre driften, herunder den fortsatte udvikling af produkter og gennemførelse af kliniske forsøg, som skal dokumentere den anti-inflammatoriske effekt på eksem og en forbedret behandlingsmetode for sårpatienter, foruden klargøre virksomheden til den kommende børsnotering.

Sidste trance på DKK 3.250.000,- vil blive tilført selskabet i forbindelse med selskabets børsnotering i 2. halvår 2020 til en minimum værdisætning på DKK +250 mio..

CEO for Waturu Holding A/S Toke Reedtz udtaler:

”Det har været fantastisk med den store interesse for at investere i Watgen Medical A/S. Vi vil gerne benytte lejligheden til at takke de mange investorer som har henvendt sig og håber de vil bakke op når vi senere i 2020 børsnoterer selskabet”. Vi er selvsagt ligeledes stolte over at medstifter og MD. Prof. Peter bjerring investerer yderligere i Watgen Medical A/S.

CEO for Hebo Danmark Holding ApS udtaler:

“Vi søger at investerer i vækstvirksomheder, der gør en forskel for mennesker og som samtidigt har en bæredygtig profil. Watgen Medical A/S er et eksempel herpå og har en kompetent og initiativrig ledelse, som vi glæder os til at samarbejde med.

Group CFO Michael Nørgaard for Waturu Holding A/S udtaler:

”Den værdimæssige påvirkningen af Waturu Holding A/S vil være væsentlig i det der forventes en væsentlig værdiforøgelse af Watgen Medical A/S indenfor 1-2 år – Waturu Holding A/S forbliver majoritetsaktionær også efter den kommende børsnotering. Økonomisk vil den øgede efterspørgsel fra Watgen Medical A/S potentielt resultere i en forventet efterspørgsel på mere end 75.000 enheder frem mod 2025, der ikke har været indregnet i Waturu Holdings growth plan. På driftssiden i Watgen Medical A/S er der igangsat arbejde med at udvide organisationen, med ledelses- og specialressourcer med kompetencer inden for atopisk dermatitis (børneeksem) samt sårpleje målrettet kroniske sår pleje patienter”.

CEO for Watgen Medical A/S Jesper Nørregaard udtaler:

“Jeg er meget glad for at kunne byde HEBO Danmark Holding velkommen i Watgen Medical A/S’ ejerkreds. At få sådan en professionel og videnstung investor ombord er et kæmpe blåstempling af os som selskab. Investeringen gør at vi kan accelerere vores arbejde med at tilbyde nye løsninger til patienter med hudsygdomme og med at løfte sårbehandlingen samt klargøre virksomheden til den forestående børsnotering”.

Yderligere oplysninger:

CEO Toke Reedtz, tlf.: +45 5188 1262, e-mail: toke@waturu.com

CFO Michael Nørgaard, tlf.: +45 2720 6214, e-mail: mn@waturu.com

Waturu Holding A/S

Sjællandsgade 32

7100 Vejle

www.waturu.com

Certified Adviser:

Västra Hammen Corporate Finance AB

Per Lönn,

Jungmansgatan 12

211 11 Malmö

Sweden

www.vhcorp.se





