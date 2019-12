Cemat A/S

December 12, 2019 10:01 ET

København, 12. december 2019

SELSKABSMEDDELELSE nr. 12/2019

OPJUSTEREDE FORVENTNINGER TIL 2019

Den oprindelige forventning til EBIT-resultatet var DKK 3-4 mio. og et mindre positivt nettoresultat før indregningen af vurderingen af investeringsejendommen.

På grund af en højere omsætning og omkostninger, der var lavere end forventet, forventer selskabets ledelse, at EBIT-resultatet for 2019 vil komme op på ca. DKK 6 mio., og at nettoresultatet før indregningen af vurderingen af investeringsejendommen vil ligge på omkring DKK 3,5 mio.

FORVENTNINGER TIL 2020

Den største lejer har opsagt sin lejekontrakt og fraflyttede i slutningen af november 2019. For øjeblikket er en proces i gang med at genudleje de nu ledige lokaler. Den første lejekontrakt er allerede underskrevet.

Nogle af de ledige lokaler vil fortsat være midlertidigt ledige næste år, hvilket vil medføre, at det forventede EBIT-resultat vil falde til omkring DKK 1 mio.

Cemat A/S

Jarosław Lipiński CEO

Denne selskabsmeddelelse er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

