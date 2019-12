MONTRÉAL, 12 déc. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stingray (TSX : RAY. A; RAY. B), un chef de file de la musique, des médias et de la technologie, a annoncé aujourd’hui le lancement de ses chaînes audio linéaires aux É.-U. sur STIRR, un service de diffusion gratuit financé par la publicité du Sinclair Broadcast Group. Les chaînes sont accessibles en ligne par des applis sur iOS, Android et divers appareils de lecture de contenu télévisé en continu, y compris Amazon Fire TV, Apple TV, et Roku.



Les abonnés de STIRR peuvent écouter gratuitement les 10 chaînes de Stingray Musique les plus populaires programmées par des humains. Celles-ci couvrent les styles les plus populaires et offrent les plus grands succès de la pop adulte, la pop latine, des années 70 et 80, du rock alternatif, du rock classique et du country. Une chaîne de classiques des fêtes indémodables est également comprise dans la programmation de Stingray Musique juste à temps pour égayer le temps des fêtes.

« Le lancement de Stingray Musique sur STIRR est une autre étape importante dans notre stratégie de diversification de la distribution. Il s’agit de la première fois que nos chaînes linéaires sont offertes par le biais d’un service par contournement aux É.-U. », a dit Rick Bergan, Chef de la diffusion de contenu aux É.-U. chez Stingray. « Nous sommes ravis de terminer l’année 2019 en continuant d’augmenter notre distribution avec un autre partenaire d’envergure et en mettant en valeur la souplesse de notre offre de services. Dans un monde où le divertissement évolue constamment, Stingray répond simultanément aux demandes du marché et des consommateurs. »

À compter d’aujourd’hui, les abonnées de STIRR peuvent également profiter d’un accès illimité à Stingray Ambiance, une chaîne de télévision lente qui favorise la détente avec des paysages époustouflants de partout à travers la planète. Le lancement de Stingray Qello, une chaîne consacrée à des concerts filmés en entier et à des documentaires sur la musique ainsi que celui de Stingray Karaoke sont prévus dans les semaines à venir.

STIRR est la plus récente plateforme ayant choisi Stingray pour offrir à ses abonnés des services de musique sélectionnée par des experts. STIRR fait ainsi suite à une série de lancements à l’international et d’accords de distribution, plus récemment avec Nenda en Suède et Sky Brasil.

À propos de Stingray

La société montréalaise Stingray (TSX : RAY.A; RAY.B) est un chef de file de la musique, des médias et de la technologie qui compte plus de 1 200 employés à l’échelle mondiale. Stingray propose un vaste éventail de produits et services haut de gamme destinés aux consommateurs et aux entreprises, dont des chaînes télévisées audio et 4K ultra-HD, plus de 100 stations de radio, des services de vidéo sur demande par abonnement, des produits de karaoké, des solutions d’affichage numérique, des services de diffusion musicale pour espaces commerciaux, et des applis musicales qui ont été téléchargées à plus de 150 millions de reprises. Quelque 400 millions d’utilisateurs dans 156 pays utilisent les produits et services de Stingray. Pour en savoir plus, visitez le www.stingray.com .

À propos de STIRR

STIRR est un service de diffusion gratuit financé par la publicité qui offre un mélange de nouvelles locales, d’émissions de télé, de films, de sports et mode de vie. Chaque semaine, STIRR offre plus de 2400 heures de nouvelles locales en direct, en plus de 140 chaînes linéaires en direct. STIRR offre également une solide collection de vidéos à la demande comprenant plus de 3300 heures de contenu. L’appli STIRR est offerte sur Roku TV, Fire TV, Apple TV ainsi que sur les appareils iOS et Android ou sur le web au www.STIRR.com. Établi à Santa Monica, en Californie, STIRR est un service par contournement unique en son genre créé et géré par le Sinclair Broadcasting Group.





