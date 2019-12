Communiqué de presse 12 Décembre 2019





Altran compte désormais plus de 50 projets 5G actifs

Les divers engagements internationaux couvrent un large éventail d'industries et des cas d'utilisation variés, allant de la conduite autonome et l'AR/VR aux thérapies digitales, en passant par les jeux en temps réel.

Altran, leader mondial des services d'ingénierie et de R&D, a annoncé aujourd'hui avoir atteint la gestion de plus de 50 projets relatifs à la 5G dans le monde. Ces projets concernent toutes les régions du globe - Amérique du Nord, Europe et Asie-Pacifique – pour une grande variété de clients incluant notamment des fournisseurs de services de communication (CSPs), des fournisseurs d'équipements réseaux (NEPs), des fabricants de semi-conducteurs, de grandes entreprises, des consortiums d’industries et des institutions publiques.

« Nous avons intensifié nos activités sur la 5G, qui constitue l’une de nos priorités commerciales majeures et nous sommes ravis de constater que ces efforts portent leurs fruits, » a déclaré Dominique Cerutti, Président et Directeur Général d'Altran. « Notre principal défi, afin de favoriser la croissance des produits et services relatifs à la 5G, est de trouver les talents à la hauteur de nos standards. Il y a en effet une très forte demande de conseil et d’accompagnement sur l’ensemble de l'écosystème: aussi, nous allons poursuivre le développement de nos capacités afin d’aider nos clients à réaliser leur transition vers la 5G. »

Quelques exemples marquants de cas d'utilisation incluent notamment:

Accélérateurs de réseau 5G : solutions de bout en bout incluant l’accès (RAN), le cœur de réseau, le transport « le Cloud » et « l’Edge Computing »

solutions de bout en bout incluant l’accès (RAN), le cœur de réseau, le transport « le Cloud » et « l’Edge Computing » Services de R&D 5G : pour les vendeurs d'équipements de tests et les fournisseurs d’équipements réseau

pour les vendeurs d'équipements de tests et les fournisseurs d’équipements réseau Systèmes d'intégration et conseil en architecture réseau et déploiement

en architecture réseau et déploiement Semi-conducteurs : solutions 5G radio fondées sur les puces FPGA (field programmable gate arrays) et contrôle de l'intégration à très grande échelle (VLSI)

solutions 5G radio fondées sur les puces FPGA (field programmable gate arrays) et contrôle de l'intégration à très grande échelle (VLSI) Automobile: solutions de sécurité routière pour la conduite assistée, communication « vehicle-to-everything » (V2X), optimisation de la route et détection d'obstacles

solutions de sécurité routière pour la conduite assistée, communication « vehicle-to-everything » (V2X), optimisation de la route et détection d'obstacles Industrie 4.0 : robotique avancée, maintenance et opérations améliorées par la réalité augmentée (AR) et la réalité virtuelle (VR), services logistiques, suivi des ressources, monitoring en temps réel et maintenance préventive

robotique avancée, maintenance et opérations améliorées par la réalité augmentée (AR) et la réalité virtuelle (VR), services logistiques, suivi des ressources, monitoring en temps réel et maintenance préventive Consommateur: solutions 5G pour le commerce de détail, hologramme live pour les diffuseurs internationaux et jeux en temps réel avec latence ultra réduite

solutions 5G pour le commerce de détail, hologramme live pour les diffuseurs internationaux et jeux en temps réel avec latence ultra réduite Sécurité publique : missions de recherche et de sauvetage avec des drones (UAVs)

missions de recherche et de sauvetage avec des drones (UAVs) Soins de santé : service mobile de clinique et d'ambulance, et simulation par avatar pour l’aide aux soins

La plupart des clients d'Altran sont des groupes mondiaux de premier ordre. C’est le cas par exemple du partenariat de longue durée qui unit Altran au groupe Vodafone, incluant notamment des projets couvrant un certain nombre d'applications 5G relatives à la création de villes intelligentes.

En Espagne, Altran a aidé Vodafone à améliorer les opérations et la maintenance des raffineries grâce à la réalité augmenté, à assurer le monitoring en temps réel d'un robot de forage ou bien encore des missions de recherches et de sauvetages avec des drones et des nouveaux services portuaires comme une billetterie virtuelle.

« La 5G est centrale dans notre stratégie, et Altran nous a aidé à accélérer la construction de notre réseau 5G, soutenant un certain nombre de cas d'utilisation qui ont un impact considérable sur les personnes et les entreprises du monde entier » a déclaré Carlos Becker, Responsable Marketing entreprise et administrations publiques chez Vodafone Espagne. « Altran nous a permis de rester fidèles à nos engagements clients et nous a aidé à améliorer la qualité d’expérience de nos abonnés avec des solutions évolutives. »

Masaki Taniguchi, Vice-Président et Responsable du Mobile System Business de Fujitsu, un des premiers fournisseurs de produits et services IT incluant des réseaux, a commenté : « Altran a été capable de réunir une équipe hautement qualifiée en un temps relativement court afin d'atteindre nos objectifs. Ils ont été aptes à gérer un certain nombre de complexités, et ce de manière indépendante - ce qui a permis en retour de libérer du temps pour nos spécialistes et de se concentrer sur d'autres aspects du réseau. Ensemble, Altran et Fujitsu ont développé et déployé toute une gamme de solutions 5G avec succès. »

Altran a également collaboré avec un certain nombre d'entreprises du secteur des semi-conducteurs. Avec Intel, par exemple, l'entreprise a créé une plateforme fronthaul désagrégée fondée sur des puces FPGA d'Intel, ce qui constitue une première dans l’industrie, Cette plateforme va permettre aux opérateurs de réseaux sans fil et aux équipementiers réseaux d’accélérer le déploiement à grande échelle de fronthaul 5G.

D’ici 2020 et au-delà, Altran continuera ses investissements dans la 5G et la virtualisation, comme récemment annoncé lors du lancement d’un centre spécialisé en « réseaux avancés » dans les nouveaux bureaux de la société à Manhattan. D'autres investissements ont permis l'embauche d'experts en 5G, des technologies associées ainsi que le développement de nouvelles structures et plateformes logicielles, afin de développer les produits et services de demain.

