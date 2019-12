PERSBERICHT

Antwerpen, België, 12 december 2019 (17u45 CET) - VGP NV ('VGP' of 'de Groep'), een toonaangevende pan-Europese ontwikkelaar, manager en eigenaar van kwalitatief hoogstaand logistiek en semi-industrieel vastgoed, heeft Jon Watkins benoemd tot COO West-Europa.

Jon was hoofd EME Real Estate bij Amazon, in welke hoedanigheid hij verantwoordelijk was voor de magazijn- en logistieke gebouwen van Amazon in de Europese Unie en het Midden-Oosten, met een speciale focus op de twee grootste markten van Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Voor Amazon was hij verantwoordelijk voor de aanwinst van meer dan 3 miljoen m2 magazijn- en logistieke ruimte. Oorspronkelijk afkomstig uit Wales, woonde hij in Duitsland, Scandinavië en Luxemburg.

Vanaf 1 december maakt Jon deel uit van VGP’s management team als COO West-Europa. In deze rol zal hij de landenteams in Duitsland, de Benelux, Portugal, Spanje en Italië ondersteunen en leiding geven aan de mogelijke uitbreiding van het bedrijf in andere West-Europese landen.

Jon zei: “Ik heb in het verleden met VGP als partner gewerkt en heb de cultuur en de samenstelling van het VGP-team gezien. Ik ben erg enthousiast om dit team te versterken en de uitbreiding van het bedrijf in Europa te ondersteunen.”

Jan van Geet, CEO van VGP, zei: “We zijn erg blij dat Jon Watkins zich bij ons voegt als onze COO West-Europa. Zijn persoonlijke waarden sluiten perfect aan bij het familiale DNA van onze organisatie. Zijn expertise in het identificeren van toplocaties voor e-commerce in heel Europa vormt een goede basis om de toekomstige groei van ons bedrijf mee veilig te stellen. Ik heb er alle vertrouwen in dat hij naadloos zal passen in ons senior management team.".

Matthias Sander zal het management van de Oost-Europese landen blijven ondersteunen in zijn hoedanigheid van COO Oost-Europa.

