Brussel, 12 december 2019 om 18.00 uur

De Raad van Bestuur van Solvac nv heeft besloten een tweede dividendvoorschot uit te betalen. Onder voorbehoud van goedkeuring door de Algemene Vergadering van 12 mei 2020, zal dit dividendvoorschot gelden als dividendsaldo voor het boekjaar 2019.

Dit tweede dividendvoorschot zal op 27 december 2019 worden uitbetaald en bedraagt € 2,31 bruto per aandeel.

Rekening houdend met het eerste dividendvoorschot dat werd aangekondigd in juli, bedraagt het totale dividend voor het boekjaar 2019 € 5,44 bruto per aandeel, een stijging van 4,2 % in vergelijking met 2018.

Brutodividend in € 2019 2018 1ste voorschot 3,13 3,00 2de voorschot 2,31 2,22 Totaal 5,44 5,22

Het dividend van Solvay nv kende een groei van 4,2 % in 2019 vergeleken met 2018 (bruto dividend per Solvay aandeel € 3,75 ten opzichte van € 3,60).

De aandelen zullen op de beurs vanaf 16 december 2019 “ex-dividend” worden verhandeld.

Kalender dividenden 2020

17 augustus 2020 : uitkering eerste interimdividend over het boekjaar 2020

29 december 2020 : uitkering tweede interimdividend over het boekjaar 2020

Solvac is een naamloze vennootschap naar Belgisch recht opgericht in 1983 en genoteerd op Euronext Brussels onder de ISIN-code BE0003545531 (SOLV). Het vermogen bestaat uitsluitend uit een participatie van meer dan 30% in het kapitaal van Solvay nv. Zijn aandelen zijn exclusief op naam. Zij kunnen vrij worden gehouden door natuurlijke personen of, onder goedkeuring van de Raad van Bestuur, door rechtspersonen of gelijkgesteld, aan de voorwaarden die zijn vastgesteld in haar goedkeuringsbeleid. Op 31 december 2018, bedroeg de marktcapitalisatie 2,4 miljard €.

Voor meer informatie kunt U contact opnemen met:

SOLVAC nv

Elyzeese Veldenstraat 43

B-1050 Brussel

Tel. : +32/2/639 66 30

Fax : +32/2/639 66 31

Mail : Investor.relations@solvac.be

Bijlages