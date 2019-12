Paris, le 12 Décembre 2019 – Atos, leader international de la transformation digitale, annonce avoir été choisi par Bayer, multinationale allemande des Sciences de la vie, comme partenaire stratégique pour l’accompagner dans l’accélération de sa transformation numérique. A ce titre, Atos remporte ainsi un nouveau contrat et assurera la fourniture de services de sécurité à l'échelle mondiale du groupe. Ce contrat s'ajoute à celui récemment signé et pour lequel Atos s’est vu confier la mise en œuvre et la fourniture de services d’environnement de travail connecté. Ce projet s’étalera sur une durée de six ans avec une possibilité d’extension d’un an.

Dans le cadre de ce nouvel accord, Atos mettra à profit son expertise en tant que leader mondial de la cybersécurité pour fournir des services de sécurité afin de renforcer les capacités internes de Bayer. Atos s’appuiera sur son portefeuille certifié et son expérience significative et se joindra aux équipes de Bayer afin d’assurer la protection et la sécurité de l’environnement informatique mondial du Groupe. Les équipes viseront également à garantir un environnement technologique consolidé et harmonisé afin d’améliorer l’efficacité et la transparence des services de sécurité dans les 91 pays où le groupe opère.

Atos a été choisi pour son expertise et son expérience reconnues, son portefeuille de solutions de sécurité de premier plan, son solide réseau de partenaires, sa position de leader mondial en matière de cybersécurité et pour sa capacité à fournir des services de cybersécurité efficaces à des clients internationaux, comme l’illustre son rôle de Partenaire Informatique Mondial du Comité International Olympique (CIO) lors des Jeux olympiques. Atos est reconnu comme l'un des leaders dans la Gestion des Services de Sécurité (Managed Security Services, MSS) par les cabinets d’analystes NelsonHalli et Gartnerii. Fort d’une équipe internationale de plus de 5 000 spécialistes de la sécurité et un réseau mondial de Security Operation Centers (SOC), Atos propose un véritable partenariat de bout en bout en matière de sécurité.

« Nous sommes ravis que Bayer nous ait de nouveau accordé sa confiance en tant que partenaire de sécurité stratégique. Cela s'ajoute à notre collaboration visant à développer ensemble l’environnement de travail connecté de demain et renforce notre partenariat de longue date », a déclaré Eric Grall, Vice-Président exécutif, en charge des Opérations Globales chez Atos. « Nous sommes fiers de les accompagner à nouveau dans la protection de leur environnement numérique et générer de la valeur pour leurs activités dans l'industrie des Sciences de la vie. »

« Les grands groupes de services numériques comme Atos sont à même de réaliser des économies d'échelle et disposent de capacités d'innovation dont nous souhaitons tirer parti », a déclaré Daniel Hartert, Chief Information Officer chez Bayer. « Nous concentrerons nos compétences internes IT sur la création de valeur pour nos activités du secteur des Sciences de la vie en fournissant des solutions différenciantes dans un monde de plus en plus numérique. »

Ce nouvel accord entrera en vigueur le 1er janvier 2020.

À propos d’Atos

Atos est un leader international de la transformation digitale avec plus de 110 000 collaborateurs dans 73 pays et un chiffre d’affaires annuel de plus de 11 milliards d’euros. Numéro un européen du Cloud, de la cybersécurité et des supercalculateurs, le groupe fournit des solutions intégrées de Cloud Hybride Orchestré, Big Data, Applications Métiers et Environnement de Travail Connecté. Partenaire informatique mondial des Jeux Olympiques et Paralympiques, le Groupe exerce ses activités sous les marques Atos, Atos Syntel, et Unify. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris et fait partie de l’indice CAC 40.

La raison d’être d’Atos est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

i NelsonHall – Leader International numéro 1 en Europe et numéro 4 à l’international dans la Gestion des Services de Sécurité (Managed Security Services, MSS)

ii Gartner – numéro 5 à l’international dans la Gestion des Services de Sécurité.





