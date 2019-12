12 décembre 2019

Information financière au 30 septembre 2019 (Premier semestre 2019-2020)

Au 30 septembre 2019, le chiffre d’affaires produits s’établit à 20,0 millions d’euros, en décroissance de -15,5%, pénalisé par la baisse d’activité à Hong-Kong et un ralentissement des ventes dans le réseau de distribution contrôlée européen.

Hors éléments non récurrents, le résultat net est négatif sur le premier semestre et ressort à -3,4 millions d’euros contre -1,2 million d’euros sur l’exercice précédent.

D&D International B.V., actionnaire majoritaire de la Société S.T. Dupont, a conclu avec cette dernière un contrat de prêt d’actionnaire qui porte sur un montant maximum de 5 millions d’euros.

CHIFFRE D’AFFAIRES

Evolution par marché

SEMESTRE 1 Variation (En millions d'euros) 30/09/19 30/09/18 Variation totale Organique Effet de change France 3,2 3,3 -4,3% -4,3% 0,0% Europe distribution contrôlée (hors France) 2,2 3,2 -31,7% -31,7% 0,0% Asie Distribution Contrôlée 5,0 5,9 -15,9% -19,7% +3,8% Total Distribution contrôlée 10,4 12,5 -16,9% -19,3% +2,4% Agents & Distributeurs 9,6 11,2 -14,0% -15,4% +1,4% TOTAL PRODUITS 20,0 23,7 -15,5% -17,2% +1,7%

Par rapport à l’exercice précédent, le chiffre d’affaires Produits du groupe diminue de -15,5% sur le premier semestre, avec un effet de change favorable de +1,7%.

Les ventes cumulées de la distribution contrôlée sont en baisse de -16,9%, incluant un effet de change favorable de +2,4%. Cette diminution concerne tant l’Europe que la zone Asie à l’exception du Japon qui enregistre une croissance de +17,8%. En Europe, la France est la zone qui résiste le mieux avec une baisse de -4,3%.

Le canal Agents et Distributeurs est en recul de -14,0%, les principaux marchés en difficulté étant l’Amérique du Nord, le Moyen-Orient, la Corée et la Russie, tandis que la Chine enregistre une croissance de +32,7%, effet de change inclus.

Evolution par ligne de produits

SEMESTRE 1 Variation (En millions d'euros) 30/09/19 30/09/18 Variation totale Organique Effet de change Briquets & stylos 11,8 14,5 -18,6% -20,8% +2,2% Maroquinerie, Accessoires & PAP 8,2 9,2 -10,7% -12,2% +1,5% TOTAL PRODUITS 20,0 23,7 -15,5% -17,2% +1,7%

Au 1er semestre 2019-2020 les deux principales lignes de produits sont en baisse (-20,8% en organique) : l’activité stylos est principalement pénalisée par la baisse des ventes en Amérique du Nord et au Moyen-Orient.

Si l’ensemble Maroquinerie, Accessoires et Prêt-à-Porter est en recul de -10,7%, cette baisse concerne essentiellement les activités de Maroquinerie et Ceintures en raison de problématiques logistiques. Les activités Prêt-à-Porter et Accessoires sont quant à elles en croissance de respectivement +22% et +18%. Les bonnes performances enregistrées par les Accessoires sont liées aux ventes de la montre Hyperdome.

RESULTATS

Les principaux éléments concernant l’activité du premier semestre de l’exercice peuvent se résumer ainsi :

(En millions d'euros) SEMESTRE 1 Consolidé 30/09/19 30/09/18 Variation Ventes 20,0 23,7 (3,7) Marge Brute 10,5 13,2 (2,7) % 52,5% 55,8% (3,2) pts Frais généraux (15,9) (16,2) 0,3 Résultat Opérationnel (hors royalties) (5,4) (3,0) (2,4) Redevances 2,5 2,5 0,0 Perte de valeur sur actifs (IAS36) - (1,4) 1,4 Autres Produits & Charges 0,1 4,9 (4,8) Résultat Opérationnel

Résultat Opérationnel hors Autres Produits et Charges (2,8)

(2,9) 3,0

(0,5) (5,8)

(2,4) Résultat financier (0,3) (0,5) 0,2 Impôts (0,2) (0,2) 0,0 Résultat net

Résultat net hors Autres Produits et Charges (3,3)

(3,4) 2,3

(1,2) (5,6)

(2,2) Endettement financier net 7,8 8,0 (0,2)

Le taux de marge brute s’établit à 52,5% contre 55,8% l’année dernière, soit une variation nette de –3,2 points s’expliquant par un effet mix des ventes défavorable (hausse de l’activité Prêt-à-Porter conjuguée à une diminution des ventes de Stylos en Amérique du Nord).

L’ensemble des frais généraux est en baisse de -0,3 million d’euros soit une économie de 1,9% par rapport à septembre 2018 : diminution des frais commerciaux (-0,3 million d’euros) et stabilité des frais administratifs et des frais de communication.

Les redevances sont stables par rapport à l’exercice précédent.

Les autres produits et charges incluant la perte de valeur sur actifs ressortent à +0,1 million d’euros correspondant principalement à la constatation du produit net résultant de la vente du terrain jouxtant l’usine de Faverges.

Au 30 septembre 2018, les autres produits et charges s’élevaient à +4,9 millions d’euros et intégraient d’une part l’indemnité d’éviction perçue dans le cadre du non-renouvellement du bail de la boutique avenue Montaigne nette de

la dépréciation anticipée des agencements (5,0 millions d’euros), et d’autre part la dépréciation de l’écart d’acquisition de S.T.D Marketing Hong-Kong.

De ce qui précède, le résultat opérationnel courant est négatif sur le premier semestre, à -5,4 millions d’euros contre -3,0 millions d’euros au 30 septembre 2018, soit une dégradation de -2,4 millions d’euros d’une période à l’autre.

Au global, le résultat net est négatif à à -3,3 millions d’euros, contre +2,3 millions d’euros au 30 septembre 2018.

ENDETTEMENT FINANCIER NET

L’endettement financier net au 30 septembre 2019 ressort à 7,8 millions d’euros contre 8,0 millions d’euros au 30 septembre 2018 et 5,6 millions d’euros au début de l’exercice.

CONTINUITE D’EXPLOITATION

Le Groupe a connu au cours du premier semestre 2019-2020 une diminution de son chiffre d’affaires de 15,5% liée notamment à la baisse de l’activité à Hong-Kong (contexte politique local) et en France (impact du mouvement des « gilets jaunes »).

Par ailleurs, le principal client de la Société qui représente environ 25% du chiffre d’affaires a été confronté à des difficultés entrainant des retards de règlement.

La Direction a initié sans délai un plan de redressement des ventes, comportant de nouvelles initiatives produits et un plan d’action commercial, et mis en place un échéancier de règlement avec son client principal.

Malgré cela, ces éléments ont pesé sur la trésorerie du Groupe et l’ont conduit à solliciter le soutien de son actionnaire majoritaire, D&D International BV.

PRET D’ACTIONNAIRE

La Société D&D International B.V. qui contrôle S.T. Dupont et détient au 31 mars 2019, 79,7 % du capital social et 88,4 % des droits de vote de la Société a conclu avec S.T. Dupont un contrat de prêt d’actionnaire qui porte sur un montant maximum de 5 millions d’euros, remboursable selon un échéancier convenu entre les parties. Ce contrat a été préalablement autorisé par le Conseil de Surveillance le 12 décembre 2019.

Contact : Hanh Guzélian 01 53 91 30 11 invest@st-dupont.com

COMPTES CONSOLIDES SEMESTRIELS RESUMES

Compte de résultat consolidé

(En milliers d’euros) 30/09/2019 30/09/2018 Chiffre d’affaires net « produits » 20 029 23 705 Coûts des ventes (9 486) (10 480) Marge brute 10 543 13 226 Frais de communication (1 550) (1 444) Frais commerciaux (6 667) (7 002) Frais généraux et administratifs (7 766) (7 731) Résultat opérationnel courant (hors royalties) (5 440) (2 952) Redevances 2 513 2 476 Autres charges (165) (640) Autres produits 284 5 500 Perte de valeur sur actifs (IAS36) - (1 356) Résultat opérationnel (2 808) 3 029 Produits de trésorerie et d’équivalents de trésorerie 7 7 Coût de l’endettement financier brut (209) (201) Coût de l’endettement financier net (202) (191) Autres produits et charges financiers (68) (351) Résultat avant Impôt (3 078) 2 484 Charges d’impôt sur le résultat (183) (217) Résultat net (3 261) 2 267 Résultat net – part du Groupe (3 261) 2 267 Résultat net – intérêts minoritaires - - Résultat net par action (en euros) (0,006) 0,004 Résultat net dilué par action (en euros) (0,006) 0,004

Bilan consolidé

ACTIF (En milliers d’euros) 30/09/2019 31/03/2019 Actif non courant Ecarts d’acquisition 2 439 2 439 Immobilisations incorporelles (nettes) 5 228 5 027 Immobilisations corporelles (nettes) 10 363 10 890 Droits d'utilisation relatifs aux contrats de location 8 247 0 Actifs financiers 5 949 6 027 Impôts différés - - Total de l’actif non courant 32 227 24 383 Actif courant Stocks et en-cours 17 234 15 577 Créances clients 11 782 12 208 Autres créances 7 312 6 082 Impôts courants 1 043 1 649 Trésorerie et équivalents de trésorerie 5 859 6 269 Total de l’actif courant 43 230 41 785 TOTAL DE l’ACTIF 75 456 66 168



PASSIF (En milliers d’euros) Capitaux propres- part du Groupe Capital 26 214 26 214 Prime d’émission, de fusion et d’apport 9 286 9 286 Réserves (3 232) (7 882) Réserves de conversion 1 616 1 491 Résultat net- Part du Groupe (3 261) 4 552 Total capitaux propres - part du groupe 30 623 33 660 Total capitaux propres - part des intérêts ne conférant pas le contrôle Passifs non courants Emprunts et dettes financières 4 616 5 470 Dettes de location non courantes 6 033 - Emprunts sur location financement - 329 Impôts différés - - Provisions pour engagements de retraite et autres avantages 4 631 4 585 Total des passifs non courants 15 281 10 384 Passifs courants Fournisseurs 11 485 9 798 Autres passifs courants 6 688 6 133 Impôts courants - - Provisions pour risques et charges 237 145 Emprunts et dettes financières 9 062 6 011 Dettes de location courantes 2 080 - Emprunts sur location financement - 37 Total des passifs courants 29 552 22 124 TOTAL DU PASSIF 75 456 66 168

Endettement financier net

(en milliers d'euros) 30/09/2019 31/03/2019 Disponibilités et valeurs mobilières de placement 5 859 6 269 Emprunts et dettes financières (dont découverts) (13 678) (11 847) (7 819) (5 578)

PREMIERE APPLICATION DE LA NORME IFRS 16

La nouvelle norme impose un mode de comptabilisation unique des contrats par les preneurs impactant le bilan d’une façon similaire aux contrats de location financement. Elle est applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.

Au 1er avril 2019, le Groupe a choisi d’appliquer la méthode rétrospective simplifiée et les mesures simplificatrices suivantes proposées par la norme :

le droit d’utilisation relatif aux contrats de location est égal au montant de la dette de location, ajusté le cas échéant du montant des loyers payés d’avance ou provisionnés relatifs à la location comptabilisée au bilan immédiatement avant la date d’application ;

les coûts directs initiaux ne sont pas pris en compte pour évaluer le droit d’utilisation ;

un taux d’actualisation unique a été utilisé à un ensemble de contrat ayant des caractéristiques voisines.

De même, à la date de transition, le Groupe a retenu les mesures d’exemptions suivantes :

les contrats de location de biens de faible valeur sont exclus ;

les contrats ayant une durée résiduelle inférieure à douze mois n’ont pas été retraités ;

les contrats qui n’avaient pas été identifiés en contrats de location conformément à IAS 17 et IFRIC 4 n’ont pas été réexaminés

Par conséquent, l’information comparative n’est pas retraitée à la date de transition ; aucun impact n’est comptabilisé en capitaux propres au 1er avril 2019

Le Groupe a retenu le taux marginal d’endettement du groupe pour évaluer le droit d’utilisation et la dette de loyers correspondante, qui prend en compte les conditions de financement du Groupe et la qualité du sous-jacent au contrat.

Les tableaux suivants présentent les impacts de la première application d’IFRS16 sur le bilan :

ACTIF (En milliers d’euros) 31 mars 2019 publiée Première application IFRS 16 1er avril 2019 IFRS 16 Actif non courant Ecarts d’acquisition 2 439 - 2 439 Immobilisations incorporelles (nettes) 5 027 -56 4 971 Immobilisations corporelles (nettes) 10 890 -391 10 499 Droits d'utilisation relatifs aux contrats de location 0 6 564 6 564 Actifs financiers 6 027 - 6 027 Impôts différés - - - Total de l’actif non courant 24 383 6 117 30 500 Actif courant Stocks et en-cours 15 577 - 15 577 Créances clients 12 208 - 12 208 Autres créances 6 082 -37 6 045 Impôts courants 1 649 - 1 649 Trésorerie et équivalents de trésorerie 6 269 - 6 269 Total de l’actif courant 41 785 -37 41 748 TOTAL DE l’ACTIF 66 168 6 080 72 248



PASSIF (En milliers d’euros) Capitaux propres- part du Groupe Capital 26 214 - 26 214 Prime d’émission, de fusion et d’apport 9 286 - 9 286 Réserves (7 882) - (7 882) Réserves de conversion 1 491 - 1 491 Résultat net- Part du Groupe 4 552 - 4 552 Total capitaux propres - part du groupe 33 660 0 33 660 Total capitaux propres - part des intérêts ne conférant pas le contrôle



Passifs non courants Emprunts et dettes financières 5 470 - 5 470 Dettes de location non courantes (à plus d’un an) 0 4 869 4 869 Emprunts sur location financement (à plus d’un an) 329 -329 0 Impôts différés - - Provisions pour engagements de retraite et autres avantages 4 585 - 4 585



Total des passifs non courants 10 384 4 540 14 924 Passifs courants Fournisseurs 9 798 - 9 798 Autres passifs courants 6 133 - 6 133 Impôts courants - - - Provisions pour risques et charges 145 - 145 Emprunts et dettes financières 6 011 - 6 011 Dettes de location courantes (moins d’1 an) 0 1 577 1 577 Emprunts sur location financement (à moins d’1 an) 37 -37 0 Total des passifs courants 22 124 1 540 23 664 TOTAL DU PASSIF 66 168 6 080 72 248

Le tableau ci-dessous présente le compte de résultat comparé IFRS 16 / IAS 17 :

(En milliers d’euros) 30 septembre 2019 IFRS 16 Retraitements IFRS 16 30 septembre 2019 IAS 17 Chiffre d’affaires net « produits » 20 029 - 20 029 Coûts des ventes (9 486) - (9 486) Marge brute 10 543 - 10 543 Frais de communication (1 550) - (1 550) Frais commerciaux (6 667) 11 (6 678) Frais généraux et administratifs (7 766) 30 (7 796) Résultat opérationnel courant (hors redevances) (5 440) 42 (5 481) Redevances 2 513 - 2 513 Autres charges (165) - (165) Autres produits 284 - 284 Perte de valeur sur actifs (IAS36) - - - Résultat opérationnel (2 808) 42 (2 850) Produits de trésorerie et d’équivalents de trésorerie 7 - 7 Coût de l’endettement financier brut (209) - (209) Coût de l’endettement financier net (202) - (202) Autres produits et charges financiers (68) (78) 10 Résultat avant Impôt (3 078) (37) (3 041) Charges d’impôt sur le résultat (183) - (183) RESULTAT NET (3 261) (37) (3 224)

Pièce jointe