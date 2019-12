Le 12 décembre 2019

RCI Banque communique son exigence de fonds propres SREP 2020

RCI Banque a reçu la décision finale de la BCE concernant l'exigence de capital que la Banque doit respecter au 1er janvier 2020, décision basée sur les résultats du processus de contrôle et d'évaluation prudentiels (SREP).

RCI Banque doit satisfaire aux exigences de fonds propres suivantes à partir du 1er janvier 2020:

Exigence de capital minimum Total Pilier 1 Pilier 21 Coussins2 CET1 10,7% 6,0%3 2,0% 2,7% Ratio total 12,7% 8,0% 2,0% 2,7%

Pour rappel, les ratios de solvabilité CET1 et global de RCI Banque étaient tous deux de 14,6% au 30 juin 2019.

L'exigence du pilier 2 pour RCI Banque en 2020 sera de 2,0%, inchangée par rapport au niveau de 2019.

À propos de RCI Banque S.A. :

Créée et détenue à 100 % par le Groupe Renault, RCI Banque S.A. est une banque française spécialisée dans les financements et services automobiles à destination des clients et réseaux du Groupe Renault (Renault, Dacia, Alpine, Renault Samsung Motors, Lada) dans le monde, du Groupe Nissan (Nissan, Infiniti, Datsun) principalement en Europe, au Brésil, en Argentine, en Corée du Sud et sous la forme de joint-ventures en Russie et en Inde ainsi que de Mitsubishi Motors aux Pays-Bas.

RCI Bank and Services est la nouvelle identité commerciale de RCI Banque S.A. depuis février 2016.

Avec 3 600 collaborateurs répartis dans 36 pays, RCI Bank and Services a financé près de 1,8 million de dossiers (véhicules neufs et véhicules d’occasion) en 2018 et vendu plus de 4,8 millions de services.

Les actifs productifs moyens sont de 44,4 milliards d’euros de financement à fin décembre 2018 et le résultat avant impôts est de

1 215 millions d’euros à fin décembre 2018.

Depuis 2012, RCI Bank and Services a déployé une activité de collecte de dépôts dans cinq pays. À fin décembre 2018, le montant net des dépôts collectés représente 15,9 milliards d’euros soit 34% des actifs de l’entreprise.

1 Exigence de pilier 2 ou P2R. N'inclut pas les exigences du P2G.

2 Coussin de conservation du capital («CCB») 2,5%, Coussin contra cyclique («CCyB») 0,2% à compter de janvier 2020. Le CCyB dépend de l'exposition des banques envers les pays où les taux de coussin contra cyclique sont ou seront fixés et peuvent donc varier selon trimestriellement.

3 1,5% de déficit en AT1 compensé par du CET1, et en supposant les 2 % d’exigence de fonds propres Tier 2 couverts par la récente émission d’obligation subordonnée T2.





