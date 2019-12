Cloud-basierte Lösung ermöglicht es nun Online-Händlern, Einzelhandels- und Online-Bestellungen zu konsolidieren sowie Lieferungen und Bestände in nur einem System zu verwalten



PITTSBURGH, Dec. 12, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- TrueCommerce, ein globaler Anbieter von Konnektivitäts-, Integrations- und Unified-Commerce-Lösungen für Handelspartner, kündigte heute neue Upgrades für die beliebte Integration mit Adobe (Magento) an, der führenden E-Commerce-Plattform für Marken aller Größen, die die Anwendungsfälle B2B, B2C und B2E abdeckt. Die neuen Funktionen des Cloud-basierten Angebots ermöglichen es Unternehmen, Bestellungen auf einer einzigen Plattform zu verwalten, die das Unified-Commerce-Angebot von TrueCommerce nahtlos mit Magento und einer Vielzahl von Geschäftssystemen verbindet.

„Wir freuen uns, neue Angebote in unsere Palette von Unified-Commerce-Lösungen aufzunehmen“, sagte Ross Elliott, President von TrueCommerce. „Magento ist ein dynamischer Marktführer, der von Omni-Channel-Playern weltweit sehr geschätzt wird. Die neuen Verbesserungen für diese Integration, die bei unseren Kunden immer beliebter wird, werden es ihnen ermöglichen, das Beste aus ihren Magento-Implementierungen herauszuholen und ihre E-Commerce-Programme nahtlos in die Versand- und Bestandsmanagementprozesse zu integrieren.“

Die neuen Funktionen der TrueCommerce-Magento-Integration ermöglichen den Anwendern Folgendes:

Nahtlose Übertragung kritischer Daten wie Bestellungen, Sendungen und Bestände zwischen den gängigsten Geschäftssystemen und Magento-Storefronts

Automatische Erstellung neuer Kundenprofile in einem Geschäftssystem anhand von Online-Bestellungen

Erstellen von Sendungen mit Paketverfolgung, um Kunden über den Status ihrer Bestellung auf dem Laufenden zu halten

Aktualisierung der Online-Produktmenge durch ERP-Bestandsintegration

Erschließen des Umsatzpotenzials von E-Commerce durch Einsparung von Zeit, Senkung von Kosten und Stärkung des Markenimage

Schnelleres und kostengünstigeres Erfüllen von Magento-basierten Bestellungen mit der Lösung TrueCommerce Pack & Ship

„Der digitale Handel entwickelt sich rasch weiter, da B2B- und B2C-Unternehmen ihre Investitionen in digitale Vertriebskanäle verdoppeln. Um in diesem Umfeld effektiv zu konkurrieren und die Kunden zu begeistern, müssen Unternehmen ihren Technologie-Stack eng integrieren“, sagte Jordan Jewell, Research Manager für das Digital-Commerce-Programm von IDC. „Adobe (Magento) ist einer der größten Anbieter auf dem weltweiten Markt für digitalen Handel, sowohl in Bezug auf den Anteil als auch auf die Bedeutung im Markt. Die Ankündigung von TrueCommerce, seine Magento-Integration auszubauen, ist ein Schritt, der sicherlich den Kunden beider Plattformen zugute kommen wird, da er es einfacher macht, einen einheitlichen E-Commerce-Stack zusammenzustellen.“

Die Integration von TrueCommerce mit Magento ist eine Erweiterung der TrueCommerce Foundry, einer breiten Palette von Unified-Commerce-Services und -Anwendungen, die Kunden, Lieferanten, Channels und Systeme miteinander vernetzen. Diese Plattform revolutioniert die Transparenz und die Zusammenarbeit in der Lieferkette, indem es Unternehmen dabei unterstützt, das Beste aus Omni-Channel-Initiativen herauszuholen. Dazu dienen Business-P2P-Konnektivität, Auftragsverwaltung, kollaborative Nachschubplanung, intelligentes Fulfillment, funktionsübergreifende Analytik und Management der Produktinformationen.

Die Lösung baut auf dem Global Commerce Network von TrueCommerce auf, das mehr als 92.000 angeschlossene Händler, Distributoren und Logistikdienstleister umfasst. TrueCommerce ist ein echter Managed-Services-Anbieter, der den Onboarding-Prozess für neue Handelspartner sowie handelspartnerspezifische Zuordnungs- und Etikettierungsänderungen verwaltet.

Über Adobe Commerce Cloud

Die Adobe Commerce Cloud, Bestandteil der Adobe Experience Cloud, macht jede Markeninteraktion persönlich und sorgt dafür, dass jedes Erlebnis über eine Shopping-Funktion verfügt. Die auf Magento Commerce aufbauende Adobe Commerce Cloud ist eng mit Adobe Analytics Cloud, Adobe Marketing Cloud und Adobe Advertising Cloud verknüpft. Die Adobe Commerce Cloud ist auf die Anforderungen globaler B2C- und B2B-Unternehmen zugeschnitten und erlaubt es, mehrere Marken, Standorte und Länder zu unterstützen und den Handel über alle Kanäle hinweg zu koordinieren. Sie bietet eine hochgradig anpassbare und skalierbare End-to-End-Plattform zur Verwaltung, Personalisierung und Optimierung des Einkaufserlebnisses auf jedem Touchpoint. Weitere Informationen finden Sie hier: https://www.adobe.com/commerce/magento.html .

Über TrueCommerce

TrueCommerce bietet die umfassendste Möglichkeit, Ihr Unternehmen mit der gesamten Lieferkette zu vernetzen, indem es alles von EDI über das Bestandsmanagement bis hin zum Fulfillment, zu digitalen Storefronts und Marktplätzen, zu Ihrem Geschäftssystem und zu allem, was sonst noch kommen mag, integriert. Um in dem dynamischen globalen Marktumfeld von heute führend zu bleiben, müssen Unternehmen in der Lage sein, Geschäfte in viele verschiedene Richtungen gleichzeitig zu tätigen. Aber allzu oft ist dies gleichbedeutend mit zu vielen Lösungen und zu hohem Integrationsaufwand. Seit Jahrzehnten hilft TrueCommerce Unternehmen dabei, besser vernetzt, besser unterstützt und besser auf die Zukunft vorbereitet zu sein. Deshalb vertrauen Tausende von Unternehmen – vom Startup bis zum globalen Fortune 100 aus den verschiedensten Branchen – auf uns.

TrueCommerce: Do business in every direction

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.truecommerce.com .

