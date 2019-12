PITTSBURGH, 12 déc. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- TrueCommerce, un fournisseur mondial de solutions de connectivité, d’intégration et de commerce unifié pour les partenaires commerciaux, a annoncé aujourd’hui de nouvelles mises à niveau pour son intégration populaire avec Adobe (Magento), la principale plateforme de commerce électronique pour les marques de toutes les tailles qui prennent en charge les cas d’utilisation B2B, B2C et B2E. Les nouvelles fonctionnalités de l’offre basée sur le cloud permettent aux organisations de gérer les commandes sur une seule plateforme qui connecte de manière transparente l’offre de commerce unifié de TrueCommerce avec Magento et une large gamme de systèmes d’entreprise.



« Nous sommes ravis d’ajouter les solutions de commerce unifié suivantes », a déclaré le président de TrueCommerce, Ross Elliott. « Magento est un leader dynamique, extrêmement respecté par les acteurs omnicanaux du monde entier. Les nouvelles améliorations de cette intégration, de plus en plus appréciées par nos clients, leur permettront de tirer le meilleur parti de leurs implémentations Magento et d’intégrer de manière transparente leurs programmes de commerce électronique aux processus d’expédition et de gestion des stocks. »

Les nouvelles fonctionnalités de l’intégration TrueCommerce Magento permettent à ses utilisateurs de :

Transférer en toute transparence des données critiques telles que les commandes, les expéditions et les stocks entre les systèmes commerciaux les plus populaires et les vitrines Magento

Créer automatiquement de nouveaux profils clients dans un système d’entreprise à partir de commandes en ligne

Créer des envois avec des informations de suivi pour tenir les clients informés de l’état de leur commande

Mettre à jour la quantité de produits en ligne avec l’intégration de l’inventaire ERP

Libérer le potentiel de vente du commerce électronique en économisant du temps, en réduisant les coûts et en renforçant l’image de marque

Traiter les commandes basées sur Magento plus rapidement et à un coût optimal avec la solution TrueCommerce Pack & Ship

Le paysage du commerce numérique évolue rapidement, les organisations B2B et B2C doublant leurs investissements dans les canaux de vente numériques. Pour concurrencer efficacement dans cet environnement et ravir les clients, les entreprises ont besoin que leur pile technologique soit étroitement intégrée », explique Jordan Jewell, directeur de recherche pour le programme de commerce numérique d’IDC. « Adobe (Magento) possède l’une des plus grandes empreintes du marché mondial du commerce numérique, tant en termes de part de marché que de part d’esprit. L’annonce de TrueCommerce de renforcer son intégration à Magento est une décision qui bénéficiera certainement aux clients des deux plateformes en facilitant l’union d’un ensemble de commerces électroniques unifié. »

L’intégration de TrueCommerce avec Magento est une extension de TrueCommerce Foundry, une vaste gamme de services de commerce et d’applications unifiée qui connectent clients, fournisseurs, canaux et systèmes. Cette plateforme révolutionne la visibilité et la collaboration de la chaîne logistique en aidant les entreprises à tirer le meilleur parti de leurs initiatives omni-canal grâce à la connectivité P2P professionnelle, à la gestion des commandes, au réapprovisionnement collaboratif, au traitement intelligent, aux analyses inter-fonctionnelles et à la gestion des informations produit.

La solution s’appuie sur le réseau de commerce mondial TrueCommerce, qui compte plus de 92 000 détaillants, distributeurs et fournisseurs de services logistiques pré-connectés. Véritable fournisseur de services gérés, TrueCommerce gère le processus d’intégration des nouveaux partenaires commerciaux et assure la gestion courante des modifications de mappage et d’étiquetage spécifiques à chaque partenaire.

