COVENTRY, Vereinigtes Königreich, Dec. 12, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- TrueCommerce , ein globaler Anbieter von Konnektivitäts-, Integrations- und Unified-Commerce-Lösungen für Handelspartner, gab heute die Übernahme von Netalogue Technologies plc, einem führenden Anbieter von B2B-E-Commerce-Lösungen in Großbritannien, bekannt. Dieser Neuzugang ergänzt das TrueCommerce-Portfolio um einen strategischen Technologieservice, der das Handelsnetzwerk des Unternehmens in ganz Europa stärkt.



B2B-E-Commerce kombiniert die leistungsfähige E-Commerce-Funktionalität einer B2C-Lösung mit den speziellen Anforderungen des B2B-Handels. Das Ergebnis ist eine umfassende B2B-E-Commerce-Lösung, die die Effizienz erheblich steigert, indem sie den Austausch von elektronischen Bestellungen und Rechnungen weit über den Rahmen jeder anderen Technologie hinaus erweitert. Diese Effizienzsteigerungen werden durch eine Vielzahl von Übersetzungs- und Integrationsoptionen noch verstärkt, die die Verarbeitungsabläufe von Bestellungen und Rechnungen vollständig automatisieren.

Die Übernahme von Netalogue ist Teil der generellen Strategie von TrueCommerce, eine umfassende Unified-Commerce-Lösung anzubieten. Neben der Effizienzsteigerung profitiert die B2B-E-Commerce-Plattform von den verschiedenen Marktplatzintegrationen von TrueCommerce, wodurch Möglichkeiten zu höheren Umsätzen eröffnet werden.

„TrueCommerce baut weiterhin auf unserer Strategie auf, ein führendes Handelsnetzwerk anzubieten, das auf einer gemeinsamen, anpassungsfähigen Technologieplattform basiert“, sagte David Grosvenor, Managing Director von TrueCommerce Europe. „Die Übernahme von Netalogue gibt uns wichtige Handelsfunktionen, mit denen wir unsere Unified-Commerce-Vision weiter verwirklichen können, und bietet neue Optionen für die 12.800 globalen Kunden von TrueCommerce.“

„Wir freuen uns sehr über die Möglichkeit, gemeinsam mit TrueCommerce ein komplettes Unified-Commerce-Erlebnis zu schaffen“, sagte Andrew Robathan, Managing Director von Netalogue.

Über Netalogue

Netalogue wurde 2001 gegründet und war eines der ersten E-Commerce-Unternehmen, das sich auf B2B-E-Commerce spezialisiert hat und heute branchenführender Experte auf diesem Gebiet ist. Online-B2B-Handel kann komplex sein. Daher haben wir die B2B-Plattform Netalogue™ entwickelt, die von Grund auf als reine B2B-E-Commerce-Plattform mit wegweisender Funktionalität konzipiert wurde. Netalogue arbeitet direkt mit seinen Kunden zusammen, um schlüsselfertige B2B-E-Commerce-Lösungen anzubieten, ohne dass ein drittes Unternehmen zur Implementierung erforderlich ist. Weitere Informationen über Netalogue finden Sie unter www.netalogue.com .

Über TrueCommerce

TrueCommerce bietet die umfassendste Möglichkeit, Ihr Unternehmen mit der gesamten Lieferkette zu vernetzen, indem es alles von EDI über das Bestandsmanagement bis hin zum Fulfillment, zu digitalen Storefronts und Marktplätzen, zu Ihrem Geschäftssystem und zu allem, was sonst noch kommen mag, integriert. Um in dem dynamischen globalen Marktumfeld von heute führend zu bleiben, müssen Unternehmen in der Lage sein, Geschäfte in viele verschiedene Richtungen gleichzeitig zu tätigen. Aber allzu oft ist dies gleichbedeutend mit zu vielen Lösungen und zu hohem Integrationsaufwand. Seit Jahrzehnten hilft TrueCommerce Unternehmen dabei, besser vernetzt, besser unterstützt und besser auf die Zukunft vorbereitet zu sein. Deshalb vertrauen Tausende von Unternehmen – vom Startup bis zum globalen Fortune 100 aus den verschiedensten Branchen – auf uns.

Weitere Informationen finden Sie unter http://www.truecommerce.com.