COVENTRY, Royaume-Uni, 12 déc. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- TrueCommerce, un fournisseur mondial de solutions de commerce unifiées, d'intégration et de connectivité pour les partenaires commerciaux, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de Netalogue Technologies plc, le plus important fournisseur de solutions e-commerce B2B du Royaume-Uni. Cet ajout vient compléter le portefeuille de TrueCommerce en apportant un service technologique stratégique qui renforce son réseau commercial à travers l'Europe.



L'e-commerce B2B combine la fonctionnalité d'e-commerce avancée d'une solution B2C et les exigences sur mesure du commerce B2B. Le résultat donne une solution e-commerce B2B complète qui augmente considérablement l'efficacité en étendant les échanges de commandes électroniques et de facturation bien au-delà du cadre de toute autre technologie. Cette efficacité est par ailleurs augmentée grâce à un large éventail d'options de traduction et d'intégrations qui automatisent entièrement la circulation des commandes et des facturations.

L'acquisition de Netalogue constitue une part de la stratégie globale de TrueCommerce qui vise à offrir une solution commerciale unifiée complète. En plus d'améliorer l'efficacité, la plateforme d'e-commerce B2B bénéficie de la gamme des intégrations sur les marchés de TrueCommerce, offrant ainsi l'opportunité d'accroître les ventes.

« TrueCommerce continue de s'appuyer sur sa stratégie de proposer un réseau commercial majeur bâti sur une plateforme technologique commune et modulable », a déclaré David Grosvenor, directeur général de TrueCommerce Europe. « L'acquisition de Netalogue apporte des capacités commerciales importantes afin de concrétiser notre vision de commerce unifié et de proposer de nouvelles options aux 12 800 clients de TrueCommerce dans le monde entier. »

« Nous sommes ravis de cette opportunité de rejoindre TrueCommerce afin de créer une expérience commerciale unifiée complète », a ajouté Andrew Robathan, directeur général de Netalogue.

À propos de Netalogue

Fondée en 2001, Netalogue a été l'une des premières entreprises d'e-commerce à se spécialiser dans l'e-commerce B2B et elle est désormais une référence incontournable de l'industrie dans ce domaine. Le commerce B2B en ligne peut être complexe, et avec cela en tête nous avons développé la plateforme B2B Netalogue™ qui a été entièrement conçue comme une pure plateforme d'e-commerce B2B avec des fonctionnalités inédites. Netalogue travaille directement avec ses clients afin d'offrir des solutions clés en main de plateforme e-commerce B2B sans avoir recours à une agence extérieure pour la mise en œuvre. Pour de plus amples informations concernant Netalogue, rendez-vous sur www.netalogue.com .

À propos de TrueCommerce

TrueCommerce est le moyen le plus complet de connecter votre entreprise à la chaîne d'approvisionnement, en intégrant tout, de l'EDI à la gestion des stocks, en passant par le traitement des commandes, les vitrines et marchés numériques, votre système commercial et les étapes suivantes. Pour rester en tête sur le marché mondial dynamique d'aujourd'hui, les entreprises doivent pouvoir exercer leurs activités simultanément et dans de nombreuses directions. Mais souvent, cela signifie avoir recours à trop de solutions et de montages. Depuis des décennies, TrueCommerce aide les entreprises à être plus connectées, mieux soutenues et mieux préparées pour l'avenir. C'est pourquoi des milliers d'entreprises, des startups aux entreprises du classement international Fortune 100, issues de différents secteurs, nous font confiance.

TrueCommerce : faites des affaires tout azimut

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur http://www.truecommerce.com.