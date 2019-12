Paris, le 12 décembre 2019 – 22h00 CET– Pixium Vision (FR0011950641 - PIX), société bioélectronique qui développe des systèmes de vision bionique innovants pour permettre aux patients ayant perdu la vue de vivre de façon plus autonome, a tenu son Assemblée Générale Mixte ce jour à Paris, laquelle a adopté l’ensemble des résolutions proposées au vote.

L’Assemblée Générale Mixte a notamment approuvé le transfert de la cotation de la Société vers le marché Euronext Growth Paris. Ce transfert reste soumis à l’approbation par Euronext Paris SA.

L’Assemblée Générale Mixte a également ratifié les cooptations de Monsieur Lloyd Diamond, Directeur Général, et de la société Sofinnova Partners, en tant qu’administrateurs de la Société.

Le Conseil d’Administration de Pixium Vision est composé des membres suivants :

Monsieur Bernard Gilly, Président du Conseil d’Administration

Monsieur Lloyd Diamond, Directeur Général et Administrateur

BPIfrance Participations, représenté par Madame Olivia Le Proux de la Rivière, Administrateur

Sofinnova Partners, représenté par Monsieur Gérard Hascoët, Administrateur

Madame Marie Meynadier, Administrateur indépendant

Monsieur Robert J. W. Ten Hoedt, Administrateur indépendant



Kreos Capital V (Expert Fund) LTD, représenté par Monsieur Aris Constantidines, Censeur

L’Assemblée Générale Mixte a également consenti l’autorisation qui permettra au Conseil d’administration, après le transfert de cotation sur Euronext Growth Paris, de procéder au tirage de la 2nde tranche de l’emprunt obligataire convertible consenti par European Select Growth Opportunies Fund pouvant représenter jusqu’à 8.750.000 euros, prenant la forme de bons d’émission d’ORNAN2019 (obligations remboursables en numéraire et/ou en actions nouvelles).

