Saint-Herblain (France), 12 décembre 2019 – Valneva SE (“Valneva” ou “le Groupe”) annonce aujourd’hui la nomination de Thomas Casdagli, Associé de la société MVM Partners LLP, à son Conseil de Surveillance. Mr. Casdagli remplace le Dr. Bali Muralidhar comme représentant de MVM au sein du Conseil de Surveillance de Valneva.

Société de capital-investissement spécialisée dans les Sciences de la vie basée au Royaume-Uni et aux Etats-Unis, MVM Partners est l’un des principaux actionnaires de Valneva. MVM a acquis 7.5% du capital ordinaire de Valneva en 2016 et a, par la suite, augmenté sa participation à 8.7%.

Thomas Casdagli a rejoint MVM Partners en 2002 et possède 17 années d’expérience dans l’investissement dans les sociétés innovantes du secteur des sciences de la vie. Avant de rejoindre MVM, il a obtenu son diplôme d'expert-comptable agréé au sein de la branche Capital investissement et Capital-risque de PricewaterhouseCoopers. Thomas Casdagli a un Master en Biochimie moléculaire et cellulaire de l’Université d’Oxford et est actuellement membre du Conseil d’Administration des sociétés eZono AG, Onbone Oy et Patient Connect Ltd.

Thomas Lingelbach, Chief Executive Officer de Valneva, a indiqué, « Nous souhaitons remercier Bali pour son dévouement durant ces trois dernières années et nous lui souhaitons bonne chance dans ses projets futurs. Nous sommes très heureux d’accueillir Thomas dans notre Conseil de Surveillance et avons hâte de commencer à travailler avec lui. »

« Rejoindre le Conseil de Surveillance de Valneva alors que la bonne performance des vaccins commerciaux du Groupe se poursuit et que des données importantes pour les programmes Lyme et chikungunya sont attendues bientôt est réellement très excitant et j’ai hâte de travailler avec l’équipe », a ajouté Thomas Casdagli, Associé de MVM.

A propos de Valneva SE

Valneva est une société de biotechnologie développant et commercialisant des vaccins contre des maladies infectieuses engendrant d’importants besoins médicaux. Le portefeuille de produits de Valneva inclut deux vaccins du voyageur, IXIARO®/JESPECT® contre l’encéphalite japonaise et DUKORAL® dans la prévention du choléra et, dans certains pays, de la diarrhée causée par l’ETEC. Le groupe est également propriétaire d’un solide portefeuille de vaccins en développement dont le seul candidat vaccin en phase clinique contre la maladie de Lyme. Valneva compte environ 490 employés et exerce ses activités depuis l’Autriche, la Suède, la Grande-Bretagne, la France, le Canada et les Etats-Unis. Pour plus d’information, consulter le site internet de la société www.valneva.com.

Valneva Investor and Media Contacts

Laetitia Bachelot-Fontaine

Global Head of Investor Relations &

Corporate Communications

M +33 (0)6 4516 7099

investors@valneva.com



Teresa Pinzolits

Corporate Communications Specialist

T +43 (0)1 20620 1116

communications@valneva.com

Informations importantes

Ce communiqué de presse contient certaines déclarations prospectives relatives à l'activité de Valneva y compris en ce qui concerne l’avancée, le calendrier et l'achèvement de projets de recherche ou de développement et d’essais cliniques de candidats produits, la capacité de fabriquer et commercialiser des candidats produits et leur acceptation par le marché, la capacité à protéger la propriété intellectuelle et à travailler sans enfreindre les droits de propriété intellectuelle de tiers, les estimations de rendement et les estimations futures concernant les pertes d'exploitation anticipées, les revenus futurs, les besoins en capitaux et autres besoins additionnels de financement. En outre, même si les résultats réels ou le développement de Valneva sont conformes aux énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse, ces résultats ou évolutions de Valneva peuvent ne pas être représentatifs du futur. Dans certains cas, vous pouvez identifier les énoncés prospectifs par des termes comme « pourrait », « devrait », « s'attend à », « anticipe », « croit », « a l'intention », « estime », « vise », « cible » ou des mots similaires. Ces énoncés prospectifs sont basés en grande partie sur les attentes actuelles de Valneva à la date du présent communiqué et sont assujettis à un certain nombre de risques et incertitudes connus et inconnus ainsi qu'à d'autres facteurs qui pourraient faire que les résultats réels, le rendement ou les réalisations réels diffèrent considérablement des résultats futurs, des performances ou réalisations futurs, exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs. En particulier, les attentes de Valneva pourraient être affectées par, entre autres, des incertitudes liées au développement et à la fabrication de vaccins, à des résultats d'essais cliniques inattendus, des actions réglementaires inattendues ou des retards, à la concurrence en général, aux fluctuations monétaires, à l'impact de la crise mondiale et européenne du crédit, et à la capacité à obtenir ou à conserver un brevet ou toute autre protection de propriété intellectuelle. Compte tenu de ces risques et incertitudes, il ne peut y avoir aucune assurance que les énoncés prospectifs formulés dans le présent communiqué seront effectivement réalisés. Valneva fournit les informations contenues dans ce communiqué de presse à la date de celui-ci et décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement tout énoncé prospectif, que ce soit en raison de nouvelles informations, d'événements futurs ou pour d’autres raisons.

