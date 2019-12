Le CRIMM remporte un contrat clé en main à prix fixe pour la construction, la livraison et la mise en service d'une usine pilote de produits à base de manganèse de haute pureté.

Le BGRIMM est sélectionné comme ingénieur principal de l'usine de traitement pour l'étude de faisabilité.

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 12 déc. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Euro Manganese Inc. (TSX-V / ASX : EMN) (la « Société » ou « EMN ») a le plaisir d'annoncer ce qui suit :



Attribution au CRIMM d'un contrat clé en main à prix fixe pour une usine pilote

L'équipe technique de la Société a considérablement progressé dans la conception, l'ingénierie, la planification et l'autorisation d'une usine pilote de manganèse électrolytique de haute pureté (« HPEMM ») et de sulfate de manganèse monohydrate de haute pureté (« HPMSM ») (la « DP ») pour le projet Chvaletice Manganese (le « Projet »), qui produira plusieurs tonnes d'échantillons de produits finis à base de manganèse de grande pureté pour les tests et la qualification des clients.

EMN a conclu un contrat clé en main à prix fixe avec le Changsha Research Institute for Mining and Metallurgy (« CRIMM ») pour la fourniture et la mise en service d'un ensemble de technologies et d'équipements pour la DP. Le contrat comprend des garanties de bonne fin, ainsi que des services de mise en service, l'installation de laboratoires et un programme de formation des opérateurs.

La conception de la DP reproduit le schéma de processus qui a été utilisé dans l'évaluation économique préliminaire du projet (« EEA »), publiée au premier trimestre 2019. La DP est conçue comme un système à cycle verrouillé, semi-discontinu, à commande manuelle de modules interconnectés qui peuvent être utilisé comme circuit ou comme composants autonomes. La DP sera située dans deux bâtiments existants adjacents au site de résidus de Chvaletice et produira jusqu'à 100 kg/jour de HPMSM cristallin sec à partir d'environ 32 kg/jour de HPEMM. Le coût de la DP devrait être d'environ 2,5 millions de dollars américains, à l'exclusion de l'infrastructure du site d'EMN et des coûts d'installation, ainsi que des coûts d'exploitation pendant un an qui, ensemble, sont estimés à 2,5 millions de dollars supplémentaires. La fourniture et la livraison de la DP restent soumises à financement. La société prévoit de commencer sa mise en service au quatrième trimestre 2020.

Fondé en 1955, le CRIMM est un important institut de recherche sous la direction directe de la China Minmetals Corporation (« CMC »), une société d'État et l'une des plus grandes sociétés minières, de métaux et de négoce de minéraux au monde. En tant que membre de la société d'État Enterprise Electric Vehicle Industry Alliance, le CRIMM a été un chef de file dans la recherche et le développement de nouveaux matériaux pour le secteur de l'énergie et de technologies connexes. Depuis plus de 60 ans, le CRIMM a suivi un modèle axé sur l'innovation, offrant un solide soutien scientifique et technologique, tout en aidant la CMC à devenir une entreprise de métaux et de minéraux de classe mondiale. Le CRIMM et la CMC ont une grande expérience dans la conception, la construction et l'exploitation d'usines de manganèse de haute pureté, ainsi que dans les usines de fabrication de précurseurs de batteries lithium-ion et de cathodes.

Le CRIMM a mené des programmes de tests métallurgiques et le développement de processus pour le projet depuis 2017.

Le Dr Li Maoling, directeur général, secrétaire adjoint du comité du parti, CRIMM, China Minmetals Corporation, a déclaré : « Nous avons apprécié notre excellente collaboration avec l'équipe d'Euro Manganese sur ce projet stratégique. Nous avons été extrêmement impressionnés par leur fort attachement à l'excellence technique, pour fournir des produits à base de manganèse de très haute pureté et atteindre des normes environnementales de classe mondiale. Nous avons hâte de construire l'usine pilote de Chvaletice. »

Marco Romero, PDG d'EMN, a déclaré : « Le CRIMM a été un partenaire exceptionnel pour Euro Manganese au cours de ces deux dernières années et demie, en soutenant notre entreprise avec de vastes programmes de tests métallurgiques et des études de développement de processus. Grâce à sa remarquable équipe, le CRIMM est un leader mondial de la technologie de traitement du manganèse et de la production de nouveaux matériaux pour le secteur de l'énergie. Nous sommes ravis de continuer à travailler avec le CRIMM et nous nous réjouissons à l'idée de poursuivre cette relation. »

Étude de faisabilité : nomination du BGRIMM en tant qu'ingénieur principal de l'usine de traitement

La nomination du BGRIMM Technology Group (« BGRIMM ») en tant qu'ingénieur principal de l'usine de traitement pour l'étude de faisabilité du projet, fait suite à l'évaluation des propositions d'une liste restreinte de grandes sociétés d'ingénierie et de technologie. Le programme de travail des tests de l'étude de faisabilité, qui comprend de nombreux tests d'optimisation et de vérification, a commencé plus tôt ce trimestre.

Le BGRIMM est une division de l'Institut général de recherche sur les mines et la métallurgie de Pékin, un fournisseur leader de technologies innovantes, de produits diversifiés et de services d'ingénierie orientés processus pour les secteurs des minéraux et des matériaux du monde entier.

Les entreprises chinoises ayant conçu et construit toutes les usines du monde de manganèse de haute pureté pendant des décennies, la nomination du CRIMM et du BGRIMM permet à EMN de tirer parti d'une expertise technologique inégalée existant en Chine en matière d'ingénierie et de construction, pour les usines HPEMM et HPMSM.

Le BGRIMM a accepté d'engager Tractebel République tchèque pour fournir des services de localisation, de conformité réglementaire et d'estimation des coûts. Tractebel République tchèque est une division de Tractebel Engie, un important fournisseur mondial de services de cycle de vie de projet et d'ingénierie basé en Belgique.

De plus, comme annoncé plus tôt cette année, le REM a nommé Tetra Tech Canada Inc. en tant qu'ingénieur propriétaire et personne qualifiée (QP), chargé de superviser les travaux préparés par les autres consultants et prestataires de services dans le cadre de la préparation d'une étude de faisabilité, et préparer le rapport de l'étude de faisabilité du Règlement 43-101/JORC pour le projet. L'étude de faisabilité devrait être achevée au second semestre 2020.

Le professeur Han Long, directeur général du BGRIMM a déclaré : « Le BGRIMM attache une grande importance à ce projet prometteur et se réjouit de travailler en étroite collaboration avec l'équipe d'EMN. Nous allons mobiliser d'importantes ressources pour nous assurer de fournir des services de première classe et des résultats positifs pour Chvaletice. »

M. Romero a ajouté : « Nous sommes également ravis d'avoir nommé le BGRIMM en tant qu'ingénieur principal de l'usine de traitement du projet. Le BGRIMM se classe parmi les leaders de la recherche, de l'ingénierie et de la technologie métallurgiques en Chine, en particulier en ce qui concerne la lixiviation, la purification et l'électrolyse en hydrométallurgie. Il possède une vaste expérience, autant en Chine qu'à l'étranger, ayant réalisé de nombreux projets d'ingénierie, études de faisabilité et mandats EPC dans l'industrie minière et de traitement des minéraux. Le BGRIMM a travaillé sur des projets de métaux précieux, de base, ferreux et de métaux rares dans le monde entier, et a une compréhension approfondie des normes européennes, ayant travaillé sur plusieurs projets en Europe. Son expérience et son expertise seront d'un grand bénéfice pour notre projet. »

