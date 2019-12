INVITATION

Paris (France) – Le 13 décembre 2019 à 8h00

Ymagis lance sa plateforme d’e-commerce pour les exploitants cinéma en France, en Belgique et au Luxembourg

Le Groupe Ymagis (FR0011471291, MAGIS, PEA-PME), spécialiste européen des technologies numériques pour l’industrie du cinéma, annonce le lancement par CinemaNext de la plateforme e-commerce CinemaNext Shop dédiée aux exploitants cinéma en France, en Belgique et au Luxembourg. Le site sera accessible dans les autres pays européens et à l'international début 2020.

https://shop.cinemanext.com est la première boutique en ligne créée pour l’industrie des technologies pour l’exploitation cinéma. La plateforme permet aux clients existants et aux nouveaux clients d’accéder aux milliers de pièces de rechange, consommables, matériel de projection et de sonorisation, et logiciels, entre autres, commercialisés par CinemaNext. Disponible prochainement en anglais, allemand, italien, espagnol et arabe, chaque produit sur le site est accompagné d'une fiche descriptive détaillée, d’une photo, de la référence du fabricant et du prix. Le site évoluera et sera mis à jour de façon régulière avec de nouveaux produits et services, y compris des équipements d'occasion.

"CinemaNext Shop a été conçu afin de permettre aux exploitants de passer commande en quelques clics, 7 jours sur 7 et en toute sécurité de nos produits, des lampes Xénon aux lunettes 3D ou bien des enceintes son", explique Georges Garic, Vice-président Senior de CinemaNext. "Notre objectif est très simple : nous assurer que les écrans des salles de nos clients fonctionnent en permanence et que leurs spectateurs puissent profiter de la meilleure expérience cinéma. Avec sa garantie de résultat et son potentiel de croissance, nous sommes ravis de présenter CinemaNext Shop comme la nouvelle référence en ligne pour l’équipement cinéma."

Pour Tim Potter, Vice-président Ventes: "Avec son interface intuitive, CinemaNext Shop va révolutionner la façon dont nos clients achètent leurs consommables, avec un processus simplifié et plus fluide, afin qu'ils puissent consacrer plus de temps à leur quotidien. En créant leur compte en ligne, les exploitants peuvent accéder en temps réel à notre catalogue exhaustif de produits en ligne, à la disponibilité en stock, ou aux prix. Ils peuvent également consulter l'historique de toutes les commandes passées en ligne pour chacun de leurs cinémas et effectuer l'achat de pièces de rechange en quelques secondes seulement, ou utiliser l'outil de comparaison pour choisir le meilleur produit adapté à leurs besoins. Grâce à notre solution 'self-service', nos clients peuvent désormais passer commande de leur matériel 24 heures sur 24."

"Notre boutique en ligne innovante permettra à nos clients de gérer plus facilement leur parc d’équipements tout en bénéficiant pour tous leurs achats de notre chaîne d’approvisionnement, de notre logistique et de prix attractifs", ajoute Maxime Rigaud, Directeur Général de CinemaNext France. "CinemaNext Shop intègre directement nos systèmes de gestion de commande, de facturation et d'expédition, afin que tous les achats effectués via la plateforme soient traités automatiquement, pour une plus grande facilité d'utilisation et des délais plus courts. Nous sommes ravis que nos clients aient désormais accès n’importe où dans le monde à notre catalogue via leurs ordinateurs et smartphones avec une livraison rapide depuis notre plateforme de distribution à Liège (Belgique), au cœur de l'Europe."





