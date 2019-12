Paris, le 13 décembre 2019, 8h00

COMMUNIQUE DE PRESSE

Eramet : Mise à jour sur l’évolution des prix du minerai de manganèse et du nickel, ainsi que sur les perspectives du Groupe pour l’exercice 2019

Ces derniers mois, Eramet a réalisé de bonnes performances en termes de production qui permettent de confirmer les objectifs pour 2019, et en particulier : production de 4,5 Mt de minerai de manganèse, 720 kt de sables minéralisés et exportation de 1,5 Mt de minerai de nickel.

Eramet rappelle que les résultats du Groupe sont particulièrement sensibles aux prix des matières premières, dans un contexte mondial de très forte volatilité notamment au 2nd semestre de l’année.

Le CRU1 a publié récemment le prix moyen du minerai de manganèse (CIF Chine 44%) pour le mois de novembre, indice de référence suivi par le marché. Ce prix s’élève à 3,67 USD/dmtu, en recul de 33 % par rapport à la moyenne de septembre (5,49 USD/dmtu). En parallèle, le cours du nickel au LME affiche un cours moyen de 6,89 USD/lb en novembre (15 200 USD/t) également en baisse de 14 % par rapport à septembre (8,02 USD/lb, soit 17 673 USD/t). Le début du mois de décembre ne marque pas d’inversion de tendance.

Malgré un bon niveau d’activité avec des objectifs de production confirmés pour l’année, compte tenu de l’environnement de prix à date, et avec l’hypothèse de maintien des conditions de marché de novembre 20192, l’EBITDA prévisionnel du 2nd semestre devrait être en ligne avec celui du

1er semestre.

Par ailleurs, Comilog a effectué au quatrième trimestre un règlement exceptionnel d’impôts à l’Etat gabonais (113 M€), ainsi qu’un paiement de dividendes aux actionnaires minoritaires de la société (63 M€).

Comme annoncé en octobre dernier, le Groupe a mis en place un financement pour ses besoins généraux, d’une maturité de 2 ans, avec une option pouvant être exercée par Eramet, de l’étendre à janvier 2024. Le montant de ce financement a été porté de 225 à 350 M€, grâce à la participation de 8 banques françaises et internationales au total, dont deux qui accompagneront Eramet pour la première fois.









À PROPOS D’ERAMET

Eramet, groupe minier et métallurgique mondial, est un acteur clé de l’extraction et de la valorisation de métaux (manganèse, nickel, sables minéralisées) et de l’élaboration et la transformation d’alliages à forte valeur ajoutée (aciers rapides, aciers à hautes performances, superalliages, alliages d’aluminium ou de titane).

Le Groupe accompagne la transition énergétique en développant des activités à fort potentiel de croissance, telles que l’extraction et le raffinage du lithium, et le recyclage.

Eramet se positionne comme le partenaire privilégié de ses clients des secteurs de la sidérurgie, l’aciérie inox, l’aéronautique, l’industrie des pigments, l’énergie, et les nouvelles générations de batteries.

En s’appuyant sur l’excellence opérationnelle, la qualité de ses investissements et le savoir-faire de ses collaborateurs, le Groupe déploie un modèle industriel, managérial et sociétal vertueux et créateur de valeur. Entreprise citoyenne et contributive, Eramet œuvre pour une industrie durable et responsable.

Eramet compte près de 13 000 collaborateurs dans une vingtaine de pays et a réalisé en 2018 un chiffre d’affaires d’environ 4 milliards d’euros.

Pour plus d'information, rendez-vous sur www.eramet.com





1 CRU : société indépendante spécialisée dans l'analyse et la publication de prix de référence pour les marchés des produits miniers et des métaux, dont le minerai et les alliages de manganèse







2 Notamment moyenne mensuelle de novembre du prix du minerai de manganèse (CIF Chine 44 %) à 3.67 USD/dmtu et des cours du nickel à 6,89 USD/lb (15 200 USD/t)







