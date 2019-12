’s-Hertogenbosch, 13 december 2019





Van Lanschot Kempen zal op 23 december 2019 het eerder aangekondigde bedrag van € 1,50 per geplaatst gewoon aandeel A aan haar aandeelhouders uitkeren (in totaal ruim € 60 miljoen).

Aandeelhouders stemden in met deze kapitaalteruggave tijdens de buitengewone algemene vergadering op 9 oktober 2019. Op 11 december 2019 verstreek de wettelijke verzetstermijn van twee maanden. Er is geen verzet gedaan, waardoor de betaaldatum van de kapitaaluitkering is vastgesteld op 23 december.

Dankzij de sterke kapitaalpositie kan Van Lanschot Kempen opnieuw een kapitaalteruggave doen aan aandeelhouders. Na deze kapitaaluitkering zal ruim € 330 miljoen, zowel in de vorm van dividenden als kapitaalteruggaven, aan aandeelhouders zijn uitgekeerd sinds 2016.

Van Lanschot Kempen zal haar kapitaalbasis blijven optimaliseren, waarbij ruimte zal worden gehouden voor mogelijke overnames. Indien mogelijk worden in de toekomst ook kapitaaluitkeringen aan aandeelhouders overwogen, onder voorbehoud van goedkeuring door de toezichthouder.

De CET1-ratio blijft ook na deze kapitaalteruggave ruim boven de kapitaaldoelstelling van 15 – 17%. De kapitaaluitkering wordt gedaan ten laste van de vrij beschikbare agioreserve, waarmee deze uitkering is vrijgesteld van Nederlandse dividendbelasting. Het totaal aantal uitstaande aandelen blijft ongewijzigd.





Belangrijke data met betrekking tot de kapitaaluitkering:

Ex-datum: 19 december 2019

Record-datum: 20 december 2019

Betaaldatum: 23 december 2019

Over Van Lanschot Kempen

Als wealth manager is Van Lanschot Kempen, met haar merknamen Van Lanschot, Evi en Kempen, actief in Private Banking, Asset Management en Merchant Banking, met als doel het behoud en de opbouw van vermogen voor haar klanten. Van Lanschot Kempen is beursgenoteerd aan Euronext Amsterdam en is de oudste onafhankelijke financiële instelling van Nederland met een geschiedenis die teruggaat tot 1737.

vanlanschotkempen.com



