Medicinos banko grupė šiemet per devynis mėnesius uždirbo 2,63 mln. eurų grynojo pelno – 1,7 karto daugiau nei pernai sausį–rugsėjį, kai jis buvo 1,57 mln. eurų. Tik Medicinos banko grynasis pelnas padidėjo 1,6 karto iki 2,55 mln. eurų. Banko administracijos vadovės vertinimu, spartų finansinių rodiklių augimą šiemet pavyksta išlaikyti ne tik koncentruojantis į elektroninių kreditavimo paslaugų plėtrą, bet ir išlaikant platų fizinių aptarnavimo vietų tinklą, taip pat plečiant skolinimo smulkiam ir vidutiniam verslui apimtis.

Palyginamuoju laikotarpiu banko grynosios paslaugų mokesčių ir komisinių pajamos augo 31 proc. (1,1 mln. eurų) iki 4,8 mln. eurų. Grynosios palūkanų pajamos išaugo 14 proc. (0,8 mln. eurų) iki 6,3 mln. eurų, o pajamos iš prekybos užsienio valiuta padidėjo 5 proc. (0,2 mln. eurų) iki 3,7 mln. eurų.

„Lietuvoje veikiantiems bankams optimizuojant padalinių tinklą ir atsisakant operacijų grynaisiais pinigais, mes laikomės kiek kitos strategijos. Orientuojamės į klientų patogumą ir gerbiame jų įpročius, todėl stipriname ne tik paslaugas, pasiekiamas internetu, bet ir esame pasiekiami banko padaliniuose, tai taip pat pritraukia klientus“. – sako Medicinos banko administracijos vadovė Dalia Klišauskienė.

Jos teigimu, šios savo strategijos Medicinos bankas artimiausiu metu neketina keisti.

Medicinos bankui šiemet buvo sėkminga ir kreditavimo veikla. Šiemet sausį-rugsėjį banko suteiktų paskolų portfelis išaugo 21 proc. iki 206 mln. eurų. Pasak D. Klišauskienės, trečiąjį metų ketvirtį ypač suaktyvėjo smulkių ir vidutinių verslo įmonių kreditavimo poreikis.

Medicinos banko turtas rugsėjo 30 dieną siekė 348 mln. eurų, arba 6 proc. daugiau nei 2018-ųjų pabaigoje. Tuo tarpu banko įsipareigojimai klientams sudarė 300 mln. eurų, ir buvo 3 proc. didesni nei prieš metus.

Banko akcininkų nuosavybė nuo metų pradžios padidėjo 8 proc. iki 33 mln. eurų (2018-ųjų pabaigoje sudarė 31 mln. eurų).

Konstantinui Karosui priklauso 89,91 procentai, „Western Petroleum Ltd“ 9,87 procentai, verslininkui Vyteniui Rasučiui 0,22 procentai Medicinos banko akcijų.

