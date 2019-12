Som følge af vedtagelsen af L 114 kan Storebrand Fondene bekræfte, at vi ændrer skattestatus på 5 aktiefonde fra aktiebaserede investeringsinstitutter med minimumsinkomst til aktierbaserede investeringsselskaber. Det gælder for aktiefondene:

Fond Symbol ISIN Storebrand Indeks – Alle Markeder A5 STIIAM NO0010841588 Storebrand Indeks – Nye Markeder A5 STIINM NO0010841570 Storebrand Global ESG Plus A5 STIGEP NO0010841604 Storebrand Global Solutions A5 STIGS NO0010841612 Storebrand Global Multifactor A5 STIGM NO0010841596

Ændringen i skattestatus træder i kraft 1. januar 2020.

Yderligere information kan findes på vores hjemmeside www.storebrandfondene.dk .

Giver ovenstående anledning til spørgsmål kan du kontakte fondens betalende agent (paying agent) i Danmark, SKAGEN, på telefon 7010 4001, eller via e-mail til kundeservice@skagenfondene.dk.

Med venlig hilsen

Storebrand Asset Management AS

Kontakter:

Frode Aasen, Product Manager, +47 934 03 934

Morten Breivik, Head of Funds, +47 918 60 871

Storebrand is Norway's largest private asset manager and a leading Nordic provider of sustainable pensions and savings. The company has been a global pioneer in ESG investing for over 20 years, offering broad and scalable solutions for both institutional and private investors in Norway and Sweden. Storebrand delivers sustainable investment solutions and client value through a multi-boutique platform, with the brands Storebrand Funds, SKAGEN Funds and Delphi Funds, in addition to SPP Funds in Sweden. The above funds are listed and available at Nasdaq Copenhagen.