Paris, France ; Madrid, Espagne - 12 décembre 2019 - Atos, leader international de la transformation digitale, annonce sa participation au projet européen RENAISSANCE , financé par la Commission européenne dans le cadre du programme H2020. Le but de RENAISSANCE est de promouvoir une production propre et une distribution partagée de l'énergie dans les communautés locales par le développement de nouveaux modèles économiques et technologiques, évolutifs et réplicables, pilotés par les communautés elles-mêmes.

Le projet se concentrera sur quatre communautés énergétiques locales à travers l'Europe . Les données recueillies dans ces sites pilotes permettront de relier des actifs dispersés et d'augmenter ainsi l'utilisation des sources d'énergie renouvelables au-delà de 27%. Cette double approche, à la fois commerciale et technique, permettra des innovations qui prendront la forme de :

L’identification de nouvelles analyses de rentabilisation et de scénarios pour déterminer la configuration énergétique et organisationnelle optimale nécessaire à la création de systèmes énergétiques locaux décarbonés .

. Le développement d'une plateforme d'information permettant une gestion intégrée et coordonnée des différents sites. Le potentiel représenté par le partage de l’énergie à l'intérieur des collectivités, et entre elles, sera analysé dans le cadre de cette plateforme, ce qui permettra d'accroître la quantité d'énergie produite localement, ainsi que la part des énergies renouvelables.

Atos, à travers son département Recherche et Innovation, construira l'architecture de la plateforme d'information RENAISSANCE et gérera son déploiement dans les sites pilotes. Atos concevra et coordonnera également la mise en œuvre de la plateforme en tant qu'entrepôt central d'informations, ainsi que son déploiement et son exploitation pour des services énergétiques avancés dans différents environnements : un hôpital (Belgique), une université (Grèce), une station de ski (Espagne) et une ville (Pays-Bas).

Les activités et l'innovation de RENAISSANCE devraient apporter une contribution essentielle pour le sujet majeur de la transition énergétique et de la numérisation et pour le nouveau cadre réglementaire de la Commission européenne qui positionne les communautés énergétiques locales comme les nouveaux acteurs énergétiques. Outre l'impact à travers les 4 sites pilotes, l'approche RENAISSANCE sera également simulée dans des conditions de marché reliant 10 sites à travers le monde, pour démontrer son évolutivité et sa réplicabilité.

