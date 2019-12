KØBENHAVN, Danmark, 13. december 2019 – Bavarian Nordic A/S (OMX: BAVA) meddelte i dag, at selskabet har fået godkendelse af konkurrencemyndighederne i USA, Spanien og Portugal af det planlagte køb af de to kommercielle vacciner, Rabipur®/RabAvert® og Encepur® fra GlaxoSmithKline plc (GSK), som blev offentliggjort den 21. oktober 2019.

Med disse godkendelser samt den nylige godkendelse fra selskabets aktionærer af en fortegningsemission, der skal finansiere dele af købet, vil transaktionen nu fortsætte mod endelig gennemførelse (closing), der forventes at finde sted senest den 31. december 2019.

For yderligere informationer om transaktionen henvises til selskabsmeddelelse nr. 19/2019 .

