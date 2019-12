SKAKO A/S

December 13, 2019 05:48 ET

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S

Faaborg, den 13. december 2019

Selskabsmeddelelse nr. 16/2019

Finanskalender for 2020

Hermed finanskalender for 2020 for SKAKO A/S:

Årsrapport for 2019 torsdag, den 12. marts 2020

Ordinær generalforsamling onsdag, den 22. april 2020

Delårsrapport for perioden 1. januar – 31. marts 2020 onsdag, den 27. maj 2020

Delårsrapport for 1. halvår 2020 mandag, den 31. august 2020

Delårsrapport for perioden 1. januar – 30. september 2020 fredag, den 30. oktober 2020

Med venlig hilsen

SKAKO A/S

Jens Wittrup Willumsen

Bestyrelsesformand

Tlf.: 23 47 56 40

