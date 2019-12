Djurslands Bank udsteder med virkning fra den 17. december 2019 supplerende kapital

(Tier 2) for 50 mio. kr.



Kapitalbeviserne har en løbetid på 10 år med mulighed for indfrielse 5 år efter

udstedelsesdatoen. Kapitalbeviserne udstedes med en variabel rente svarende til

6 måneders CIBOR + et tillæg på 2,90%, dog således at den samlede rente ikke kan

blive mindre end 0,0%.



Udstedelsen sker som et led i bankens langsigtede kapitalplan og er arrangeret af

Ringkjøbing Landbobank.