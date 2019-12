HUHTAMÄKI OYJ JOHDON LIIKETOIMET 13.12.2019 KLO 14.15

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Le Lay, Eric

Asema: Muu ylin johto

Liikkeeseenlaskija: Huhtamäki Oyj

LEI: 5493007050SJVMXN6L29

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 5493007050SJVMXN6L29_20191213134058_2

Liiketoimen päivämäärä: 2019-12-12

Kauppapaikka: NASDAQ HELSINKI LTD (XHEL)

Instrumenttityyppi: OSAKE

ISIN: FI0009000459

Liiketoimen luonne: LUOVUTUS

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 250 Yksikköhinta: 41,61 EUR

(2): Volyymi: 66 Yksikköhinta: 41,61 EUR

(3): Volyymi: 192 Yksikköhinta: 41,6 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot

(3): Volyymi: 508 Keskihinta: 41,60622 EUR





