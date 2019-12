TORONTO, 13 déc. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- TORONTO, 10 déc. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Kinka Family, groupe leadeur dans le domaine de l’hôtellerie-restauration sur le marché́ canadien, a fièrement annoncé avoir reçu cinq prix, dont ceux de Meilleur restaurant asiatique et de Meilleur café́/bistro, lors du concours du choix des lecteurs (Readers' Choice Awards) organisé par le quotidien Toronto Star.



Fondé en 2009 à Toronto, en Ontario (Canada), Kinka Family s’engage à révolutionner le secteur de l'hôtellerie et de la restauration en Amérique du Nord par le biais de son offre diversifiée de restaurants et de cafés centrés sur la cuisine japonaise. La société́ est notamment propriétaire d'enseignes telles que KINTON RAMEN, KINKA IZAKAYA, KINTORI YAKITORI, JaBistro, ou encore NEO COFFEE BAR. Elle exploite également des restaurants à Montréal, Chicago, Tokyo et Séoul.



Cette année, le Toronto Star, l'une des publications les plus lues au Canada, a publié́ les lauréats de son premier concours du choix des lecteurs. Lors de ce concours, les lecteurs ont pu exprimer leurs opinions dans différents secteurs d'activité́ comprenant entre autres la vente au détail, la santé, les divertissements et l'hôtellerie-restauration. Les prix décernés récompensent la qualité́ exceptionnelle des professionnels et des entreprises de toute la ville et sont, à ce titre, un gage de qualité.



Au terme d'une délibération impliquant plus de 40 000 votants, le Toronto Star a publié́ les résultats concernant les lauréats des prix Diamant, Platine et Or. Kinka Family s'est vu décerner cinq prix dans les quatre catégories suivantes :



Meilleur restaurant de sushis : JaBistro (Diamant)



Meilleur restaurant asiatique : KINKA IZAKAYA (Diamant)



Meilleur restaurant asiatique : KINTON RAMEN (Platine)



Meilleur café́/bistro : NEO COFFEE BAR au coin de Fredrick et King St E (Diamant)



Meilleur café : NEO COFFEE BAR (Platine)



« Nous sommes très reconnaissants envers les personnes qui ont pris le temps de voter pour nos établissements, car cela souligne l'ensemble de l'excellent travail accompli dans chacune de nos succursales », a déclaré́ James Hyunsoo Kim, président-directeur général de Kinka Family. « La mission de Kinka Family est d'offrir du bonheur aux gens et de garantir une expérience exceptionnelle en créant une cuisine excellente élaborée avec des ingrédients de qualité́ », a-t-il ajouté.



L'entreprise a connu une expansion rapide au courant de l’année 2019 en inaugurant de nouvelles enseignes au Canada et aux États-Unis. Pour l'avenir, Kinka Family prévoit poursuivre son expansion avec davantage d'ouvertures de restaurants à l’horizon sur tout le continent nord-américain.



« Les opportunités qui se présentent pour Kinka Family sont possibles grâce à notre clientèle fidèle et aussi grâce à ceux et celles qui ont voté́ pour nos établissements lors du concours du choix des lecteurs de Toronto Star », a souligné́ James Hyunsoo Kim. « Nous félicitons les autres lauréats dans leurs catégories respectives et leur souhaitons beaucoup de succès pour l'avenir ».



À propos de KINKA FAMILY



KINKA FAMILY est un groupe international proposant une gamme complète de services dans le secteur de l'hôtellerie-restauration. En se donnant pour mission de donner du bonheur aux gens, Kinka Family s'engage à servir à toute personne qui franchit le seuil de ses portes une nourriture de qualité́ et une expérience exceptionnelle. Le groupe possède et exploite un éventail varié de restaurants et de cafés à Toronto, Montréal, Chicago, Tokyo et Séoul. Il est notamment propriétaire d’enseignes telles que KINKA IZAKAYA, KINTON RAMEN, JaBistro, KINTORI YAKITORI et NEO COFFEE BAR. Pour plus d'informations, consultez le site www.kinkafamily.com.



Coordonnées pour les médias :

Delia Loveless delia@bluedoor.agency