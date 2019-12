TORONTO, 13 déc. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Placements AGF Inc. (AGF) (TSX:AGF.B) a annoncé aujourd’hui qu’à compter du 1er janvier 2020, elle exercera les fonctions de conseiller pour les fonds AGF qui étaient confiés à Gestion de placements Highstreet (Highstreet), étant donné que les employés responsables de la gestion des investissements de celle-ci deviendront des employés d’AGF à la même date.



Depuis son acquisition en 2006, Highstreet fait partie du groupe de filiales d’AGF. Les membres de son équipe gèrent des produits de placement pour le compte d’AGF depuis plusieurs années; ils constituent ainsi une partie essentielle de la plateforme quantitative d’AGF, représentée par la marque AGFiQ.

« Cette transition se fera sans difficulté pour les employés de Highstreet et n’aura aucune incidence sur les clients. Les processus, les objectifs d’investissement et la gestion des portefeuilles demeurent les mêmes », a affirmé Judy Goldring, présidente et chef de l’administration de La Société de Gestion AGF Limitée.

En conséquence de cette annonce, à compter du 1er janvier 2020, AGF remplacera Highstreet à titre de gestionnaire de portefeuille pour les fonds AGF suivants :

FNB Actions américaines de base optimisées AGFiQ

FNB Actions canadiennes de base optimisées AGFiQ

FNB Actions de base optimisées des marchés émergents AGFiQ

FNB Actions internationales de base optimisées AGFiQ

FNB Actions mondiales optimisées Facteurs ESG AGFiQ

FNB Actions mondiales optimisées Infrastructures AGFiQ

FNB mondial d’actions Gestion tactique AGFiQ

FNB neutre au marché Anti-bêta É.-U. – couv. $CAN AGFiQ

FNB Obligations mondiales de base optimisées Multisecteurs AGFiQ

FNB Répartition multicatégorie AGFiQ

FNB Répartition multicatégorie de revenu AGFiQ

FNB Revenu de dividendes É.-U. – pos. longues/courtes – couv. $CAN AGFiQ

Fonds de revenu de dividendes AGFiQ

Fonds de revenu de dividendes É.-U. – pos. longues/courtes – couv. $CAN AGFiQ

De plus, également à compter du 1er janvier 2020, Highstreet cessera d’exercer les fonctions de gestionnaire de portefeuille de la Catégorie canadienne Dividendes de grandes capitalisations AGF et du Fonds canadien de dividendes de grandes capitalisations AGF.

« Les clients de Highstreet continueront de bénéficier du soutien d’AGF sur le plan de l’exploitation, avec l’aide des professionnels de Boston et de Toronto en matière de gestion des investissements », a ajouté Mme Goldring.

La marque Highstreet restera en vigueur pour le volet des clients particuliers.

