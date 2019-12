Energi Danmark A/S oplyser hermed, at selskabet har underskrevet en salgsaftale med det tyske selskab Encavis AG vedr. salget af Energi Danmark A/S datterselskabet Energi Danmark Vind A/S. Energi Danmark Vind A/S blev solgt til en pris på 800 mio. DKK.

Salget styrker Energi Danmark A/S kapitalberedskab og muliggør en yderligere ekspansion i de europæiske energimarkeder.