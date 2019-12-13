紐約, Dec. 13, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Zhang Investor Law 宣布代表從 2018 年 7 月 2 日至 2019 年 11 月 5 日期間（包括首尾兩日，簡稱「集體訴訟期間」）購入 Plantronics, Inc. (NYSE: PLT) 股票的股票持有人提出集體訴訟。



如果您希望擔任首席原告人，則請您必須在 2020 年 1 月 13 日 或之前向法院申請。 首席原告人是代表集體訴訟中其他成員指導訴訟的代表方。

若要加入集體訴訟，請瀏覽 http://zhanginvestorlaw.com/join-action-form/?slug=plantronics-inc&id=2103 或致電 Sophie Zhang 律師（免費電話︰800-991-3756）或發送電郵至 info@zhanginvestorlaw.com ，獲取集體訴訟的資料。

如果您想加入這個集體訴訟案，請在這裡提交您的資訊。http://zhanginvestorlaw.com/join-action-form/?slug=plantronics-inc&id=2103。

根據訴訟， 在整個集體訴訟期間，被告及其高級管理人員提供虛假和誤導性的財務聲明，或並無披露以下資訊：（1）公司曾利用塞貨手法，故意造成銷售上升；（2）公司內部對存貨水平的控制無效；（3）公司在推出多款產品前沒有充分監控庫存水平，即新型號將取代對陳舊產品的需求；及（4）因此，被告關於 Plantronics 的業務、營運和前景的陳述實質上屬虛假和誤導。當真實的詳情進入市場時，訴訟聲稱投資者遭受損失。

集體訴訟尚未通過認證。 您可以保留選擇律師的權利。 您現時可不採取任何行動，亦可擔任缺席的集體成員。 您獲得追討賠償的能力不是取決於您是否首席原告。

Zhang Investor Law 代表全球的投資者。 律師廣告。 過往結果不能保證類似的結果。

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