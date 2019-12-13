紐約, Dec. 13, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Zhang Investor Law 宣布 代表從 2018 年 9 月 12 日至 2018 年 8 月 8 日期間（包括首尾兩日，簡稱「集體訴訟期間」）購入 Net 1 UEPS Technologies, Inc. (NYSE: UEPS) 股票的股票持有人提出集體訴訟。



如果您希望擔任首席原告人，則請您必須在 2020 年 2 月 3 日 或之前向法院申請。 首席原告人是代表集體訴訟中其他成員指導訴訟的代表方。

要加入集體訴訟，請瀏覽 http://zhanginvestorlaw.com/join-action-form/?slug=net-1-ueps-technologies-inc&id=2123 或致電 Sophie Zhang（免費電話：800-991-3756），或發送電子郵件至 info@zhanginvestorlaw.com 以獲取有關集體訴訟的資訊。

如果您想加入這個集體訴訟案，請在這裡提交您的資訊。 http://zhanginvestorlaw.com/join-action-form/?slug=net-1-ueps-technologies-inc&id=2123 。

根據訴訟， 在整個集體訴訟期間，被告及其高級管理人員提供虛假和誤導性的財務報表，或並無披露以下資訊：（1）公司對財務報告缺乏有效的內部控制；（2）公司對 Cell C Proprietary Limited 的投資分類出現錯誤；（3）公司 2018 財年的財務報表誇大了其收入;（4）因此，UEPS 的公開聲明在所有相關時間本身都是虛假和誤導的。當真實的詳情進入市場時，訴訟聲稱投資者遭受損失。

集體訴訟尚未通過認證。 您可以保留選擇律師的權利。 您現時可不採取任何行動，亦可擔任缺席的集體成員。 您獲得追討賠償的能力不是取決於您是否首席原告。

Zhang Investor Law 代表全球的投資者。 律師廣告。 過往結果不能保證類似的結果。