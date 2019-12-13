紐約, Dec. 13, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Zhang Investor Law 宣布 代表從 2019 年 2 月 26 日至 2019 年 10 月 30 日期間（包括首尾兩日，簡稱「集體訴訟期間」）買入 Merit Medical Systems, Inc. (NASDAQ: MMSI) 股票的股票持有人提出集體訴訟。該訴訟旨在根據聯邦證券法為 Merit Medical Systems, Inc. 的投資者追討賠償。



如果您希望擔任首席原告人，則請您必須在 2020 年 2 月 3 日 或之前向法院申請。 首席原告人是代表集體訴訟中其他成員指導訴訟的代表方。

若要加入集體訴訟，請瀏覽 http://zhanginvestorlaw.com/join-action-form/?slug=merit-medical-systems-inc&id=2121 或致電 Sophie Zhang 律師（免費電話︰800-991-3756）或發送電郵至 info@zhanginvestorlaw.com ，獲取集體訴訟的資料。

如果您想加入這個集體訴訟案，請在這裡提交您的資訊。 http://zhanginvestorlaw.com/join-action-form/?slug=merit-medical-systems-inc&id=2121 。

根據訴訟， 在整個集體訴訟期間，被告及其高級管理人員提供虛假和誤導性的財務聲明，或並無披露以下資訊：（1）Cianna 和 Vascular Insights 的整合（包括其產品、銷售人員和研發設施）已導致運營中斷、銷售減少，並且比原定計劃晚了幾個月；（2）由於預購管道已滿，被收購公司產品的銷售大幅放緩，尤其是 Vascular Insights 產品，在截至 2019 年 7 月，該產品在 2019 財年的訂單為零；（3）鑑於上述情況，公司的 2019 財年和 2020 財年的財務指南報告是沒有合理依據的；及（4）因此，Merit Medical 的公開聲明在所有相關時間都是虛假和誤導的。當真實的詳情進入市場時，訴訟聲稱投資者遭受損失。

集體訴訟尚未通過認證。 您可以保留選擇律師的權利。 您現時可不採取任何行動，亦可擔任缺席的集體成員。 您獲得追討賠償的能力不是取決於您是否首席原告。

Zhang Investor Law 代表全球的投資者。 律師廣告。 過往結果不能保證類似的結果。