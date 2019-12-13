紐約, Dec. 13, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Zhang Investor Law 宣布 代表從 2016 年 2 月 26 日至 2019 年 11 月 20 日期間（包括首尾兩日，簡稱「集體訴訟期間」）購入 Fiat Chrysler Automobiles N.V. (NYSE: FCAU) 股票的股票持有人提出集體訴訟。



如果您希望擔任首席原告人，則請您必須在 2020 年 1 月 31 日 或之前向法院申請。 首席原告人是代表集體訴訟中其他成員指導訴訟的代表方。

若要加入集體訴訟，請瀏覽 http://zhanginvestorlaw.com/join-action-form/?slug=fiat-chrysler-automobiles-n-v&id=2125 或致電 Sophie Zhang 律師（免費電話︰800-991-3756）或發送電郵至 info@zhanginvestorlaw.com ，獲取集體訴訟的資料。

如果您想加入這個集體訴訟案，請在這裡提交您的資訊。 http://zhanginvestorlaw.com/join-action-form/?slug=fiat-chrysler-automobiles-n-v&id=2125 。

根據訴訟， 在整個集體訴訟期間，被告及其高級管理人員提供虛假和誤導性的財務聲明，或並無披露以下資訊：（1）Fiat 在與美國聯合汽車工會的集體談判協議中進行賄賂計劃以獲得優惠條件；（2）Fiat 的高層知道並授權了進行該計劃；及（3）由於上述原因，被告關於 Fiat 的應收款、業務、經營和前景的陳述在所有相關時間均屬重大虛假及誤導及/或缺乏合理依據。當真實的詳情進入市場時，訴訟聲稱投資者遭受損失。

集體訴訟尚未通過認證。 您可以保留選擇律師的權利。 您現時可不採取任何行動，亦可擔任缺席的集體成員。 您獲得追討賠償的能力不是取決於您是否首席原告。

Zhang Investor Law 代表全球的投資者。 律師廣告。 過往結果不能保證類似的結果。