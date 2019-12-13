紐約, Dec. 13, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Zhang Investor Law 宣布代表從 2019 年 6 月 21 日至 2019 年 11 月 13 日期間（包括首尾兩日，簡稱「集體訴訟期間」）購入 PG&E Corporation (NYSE:PCG) 股票的股票持有人提出集體訴訟。



如果您希望擔任首席原告人，則請您必須在 2020 年 1 月 21 日或之前向法院申請。 首席原告人是代表集體訴訟中其他成員指導訴訟的代表方。

要加入集體訴訟，請瀏覽：http://zhanginvestorlaw.com/join-action-form/?slug=canopy-growth-corporation&id=2112 或致電 Sophie Zhang（免費電話：800-991-3756)，或發送電郵至 info@zhanginvestorlaw.com 以獲取有關集體訴訟的信息。

如果您想加入這個集體訴訟案，請在這裡提交您的資訊。http://zhanginvestorlaw.com/join-action-form/?slug=canopy-growth-corporation&id=2112。

根據訴訟，在整個集體訴訟期間，被告及其高級管理人員提供虛假和誤導性的財務聲明，或並無披露以下資訊：（1）公司對軟膠囊和油品的需求疲軟；（2）因此，由於銷售不佳、超額收益和庫存過多，公司將不得不承擔 3270 萬加元的重組費用；（3）由於上述原因，被告關於 Canopy 的應收款、業務、經營和前景的陳述在所有相關時間均屬重大虛假及誤導及/或缺乏合理依據。當真實的詳情進入市場時，訴訟聲稱投資者遭受損失。

集體訴訟尚未通過認證。 您可以保留選擇律師的權利。 您現時可不採取任何行動，亦可擔任缺席的集體成員。 您獲得追討賠償的能力不是取決於您是否首席原告。

Zhang Investor Law 代表全球的投資者。 律師廣告。 過往結果不能保證類似的結果。

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