紐約, Dec. 13, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Zhang Investor Law 宣布 代表從 2017 年 2 月 25 日至 2019 年 11 月 11 日期間（包括首尾兩日，簡稱「集體訴訟期間」）買入 Energy Transfer LP (NYSE: ET) 股票的股票持有人提出集體訴訟。該訴訟旨在根據聯邦證券法為 Energy Transfer LP 的投資者追討賠償。



如果您希望擔任首席原告人，則請您必須在 2020 年 1 月 21 日 或之前向法院申請。 首席原告人是代表集體訴訟中其他成員指導訴訟的代表方。

若要加入集體訴訟，請瀏覽 http://zhanginvestorlaw.com/join-action-form/?slug=energy-transfer-lp&id=2113 或致電 Sophie Zhang 律師（免費電話︰800-991-3756）或發送電郵至 info@zhanginvestorlaw.com ，獲取集體訴訟的資料。

如果您想加入這個集體訴訟案，請在這裡提交您的資訊。 http://zhanginvestorlaw.com/join-action-form/?slug=energy-transfer-lp&id=2113 。

根據訴訟， 在整個集體訴訟期間，被告及其高級管理人員提供虛假和誤導性的財務聲明，或並無披露以下資訊：（1）Energy Transfer 在賓夕凡尼亞州的 Mariner East 管道項目許可證是通過賄賂和/或其他不當行為獲得的；（2）前述不當行為增加了 Energy Transfer 和/或其某些員工將受到政府和/或監管行動的風險；及（3）因此，Energy Transfer 的公開聲明在所有相關時間都是虛假和誤導的。當真實的詳情進入市場時，訴訟聲稱投資者遭受損失。

集體訴訟尚未通過認證。 您可以保留選擇律師的權利。 您現時可不採取任何行動，亦可擔任缺席的集體成員。 您獲得追討賠償的能力不是取決於您是否首席原告。

Zhang Investor Law 代表全球的投資者。 律師廣告。 過往結果不能保證類似的結果。