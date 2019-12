SELSKABSMEDDELELSE NR. 15-2019, 13. DECEMBER 2019, KØBENHAVN



Roland M. Andersen er udnævnt Chief Financial Officer og medlem af Group Executive Management.

I forlængelse af selskabsmeddelelse nr. 14, er vi glade for at annoncere udnævnelsen af vores nye Chief Financial Officer og medlem af Group Executive Management.

Roland M. Andersen kommer til FLSmidth fra NKT og medbringer 25 års solid erfaring og nye kompetencer fra sin tid som CFO i noterede såvel som private equity ejede selskaber, hvilket vil hjælpe med at styrke FLSmidth. Roland er en stærk financial executive med demonstreret succes fra tidligere CFO roller i A.P. Moller Maersk, Telenor/Cybercity, Torm og senest NKT, hvor han spillede en hovedrolle i forhold til at lede selskabet igennem en strategisk transformation og derudover fungerede som CEO i en periode. Roland bringer også international erfaring med til FLSmidth, da han har boet og arbejdet i udlandet, såvel i Asien som andre dele af verden.

“Vi er begejstrede for, at Roland har besluttet sig for at blive en del af FLSmidth. Han kommer med et væld af erfaringer og ledelseskompetencer og kan hjælpe med at styrke vores eksekvering for at sikre, at vi leverer på vores langsigtede målsætninger” udtaler bestyrelsesformand Vagn Sørensen og Group CEO Thomas Schulz.

Roland tiltræder FLSmidth senest 1. juli 2020.

Kontakter

Investor Relations

Nicolai Mauritzen, tel +45 36 18 18 51, nicm@flsmidth.com

Medier

Fleming Voetmann, tel +45 53 81 51 28, fleming.voetmann@flsmidth.com

