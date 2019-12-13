紐約, Dec. 13, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Zhang Investor Law 宣布 代表從 2019 年 7 月 30 日至 2019 年 10 月 28 日期間（包括首尾兩日，簡稱「集體訴訟期間」）購入 Grubhub Inc. (NYSE: GRUB) 股票的股票持有人提出集體訴訟。



如果您希望擔任首席原告人，則請您必須在 2020 年 1 月 21 日或之前向法院申請。 首席原告人是代表集體訴訟中其他成員指導訴訟的代表方。

若要加入集體訴訟，請瀏覽 http://zhanginvestorlaw.com/join-action-form/?slug=grubhub-inc&id=2114 或致電 Sophie Zhang 律師（免費電話︰800-991-3756）或發送電郵至 info@zhanginvestorlaw.com ，獲取集體訴訟的資料。

如果您想加入這個集體訴訟案，請在這裡提交您的資訊。 http://zhanginvestorlaw.com/join-action-form/?slug=grubhub-inc&id=2114 。

根據訴訟， 在整個集體訴訟期間，被告及其高級管理人員提供虛假和誤導性的財務聲明，或並無披露以下資訊：（1）儘管公司為刺激客戶對平台的需求和使用而進行了大量投資，但實際上客戶訂單量在下降；（2）與過往的客戶群相比，Grubhub 的新增客戶群所產生的收入大大降低，因為這些客戶更傾向於使用競爭對手的平台；（3）Grubhub 引以為傲的獨家餐廳合作夥伴關係商業模式失敗了，Grubhub 因而需要採取競爭對手所採用的積極非合作銷售策略，以實現可觀的收入增長；（4）在競爭激烈和市場飽和加劇的情況下，Grubhub被要求動用大量額外資本以增加收入並保持市場份額，從而證明公司的盈利能力；及（5）因此，Grubhub 的公開聲明在所有相關時間都是虛假和誤導的。當真實的詳情進入市場時，訴訟聲稱投資者遭受損失。

集體訴訟尚未通過認證。 您可以保留選擇律師的權利。 您現時可不採取任何行動，亦可擔任缺席的集體成員。 您獲得追討賠償的能力不是取決於您是否首席原告。

Zhang Investor Law 代表全球的投資者。 律師廣告。 過往結果不能保證類似的結果。

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