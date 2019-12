COMMUNIQUE DE PRESSE

Tremblay-en-France, le 13 décembre 2019

Aéroports de Paris SA

Trafic du mois de novembre 2019

En novembre 2019, le trafic de Paris Aéroport est en hausse de 0,9 % par rapport au mois de novembre 2018 avec 7,9 millions de passagers accueillis, dont 5,7 millions à Paris-Charles de Gaulle (+ 3,3 %) et 2,3 millions à Paris-Orly (- 4,8 %). La baisse du trafic à Paris-Orly est notamment liée aux limitations de mouvements induites par la fermeture pour travaux de la principale piste d’Orly (réouverte depuis le 2 décembre) ainsi qu'aux effets de la faillite de la compagnie Aigle Azur qui a cessé ses activités à compter du vendredi 6 septembre au soir.

Le trafic international (hors Europe) est en progression (+ 1,9 %) du fait d'une croissance sur les faisceaux suivants : DOM-COM (+ 11,9 %), Moyen-Orient (+ 3,0 %), et l'Amérique du Nord (+ 2,8 %). Les faisceaux en retrait sont : Asie-Pacifique (- 1,4 %), Amérique Latine (- 0,2 %), et l'Afrique (- 0,2 %) ;

Le trafic Europe (hors France) est en progression de 0,7 % ;

Le trafic France est en décroissance de 1,6 % ;

Le nombre de passagers en correspondance augmente de 4,4 %. Le taux de correspondance de Paris Aéroport s'est établi à 25,1 %, en hausse de 0,8 point par rapport à novembre 2018.

Depuis le début de l'année, le trafic de Paris Aéroport est en progression de 2,8 % avec un total de 99,9 millions de passagers. Le nombre de passagers en correspondance progresse de 8,1 %. Le taux de correspondance s'établit à 22,6 %, en hausse de 1,1 point.

Le trafic de TAV Airports, dont le Groupe ADP détient 46,1 % du capital, est en baisse de 51,7 % sur le mois de novembre 2019 et en baisse de 31,2 % depuis le début de l'année(1). Pour mémoire, les vols commerciaux d’Istanbul Atatürk ont été transférés vers le nouvel aéroport d’Istanbul depuis le 6 avril 2019(2). Hors Istanbul Atatürk, le trafic de TAV Airports est en hausse de 1,6 % depuis le début de l’année(1).

Le trafic de l'aéroport de Santiago du Chili, dont le Groupe ADP détient 45 % du capital, est en baisse de 10,3 % sur le mois de novembre 2019 et en hausse de 6,3 % depuis le début de l'année.

Le trafic d'Amman, dont le Groupe ADP détient 51 % du capital, est en hausse de 5,1 % sur le mois de novembre 2019 et en hausse de 6,0 % depuis le début de l'année.

Passagers Nov. 2019 Var. 19/18 Jan.- Nov. 2019 Var. 19/18 12 mois

glissants Var. 19/18 Paris-CDG 5 662 345 + 3,3 % 70 366 331 + 5,6 % 75 989 105 + 5,5 % Paris-Orly 2 271 098 - 4,8 % 29 537 804 - 3,5 % 32 040 692 - 3,1 % Total Paris Aéroport 7 933 443 + 0,9 % 99 904 135 + 2,8 % 108 029 797 + 2,8 % Santiago du Chili 1 879 010 - 10,3 % 22 483 600 + 6,3 % 24 660 220 + 6,7 % Amman 628 101 + 5,1 % 8 264 489 + 6,0 % 8 894 294 + 6,2 % Antalya 1 357 723 + 12,2 % 34 837 329 + 12,9 % 35 547 815 + 12,5 % Ankara 1 042 052 - 10,6 % 12 719 565 - 18,4 % 13 871 371 - 18,6 % Izmir 900 837 - 3,3 % 11 537 913 - 7,6 % 12 477 338 - 7,6 % Bodrum 100 174 - 7,0 % 4 262 699 + 4,3 % 4 360 480 + 4,0 % Gazipaşa Alanya 41 424 + 0,3 % 1 071 771 - 8,5 % 1 116 446 - 7,0 % Médine 589 927 + 10,2 % 7 629 530 + 2,4 % 8 325 629 + 1,8 % Tunisie 67 814 - 5,6 % 2 980 500 + 23,3 % 3 053 152 + 23,8 % Géorgie 239 971 - 16,0 % 4 062 289 - 1,4 % 4 340 804 - 0,3 % Macédoine 188 474 + 23,0 % 2 480 767 + 14,2 % 2 651 456 + 14,2 % Zagreb (3) 247 277 + 5,6 % 3 204 386 + 2,7 % 3 419 251 + 2,8 % Total TAV Airports



(hors Istanbul Atatürk) (1) 4 775 673 + 0,8 % 84 786 749 + 1,6 % 89 163 742 + 1,1 % Istanbul Atatürk (2) N/A N/A 16 072 534 N/A N/A N/A Total TAV Airports (1) 4 775 673 - 51,7 % 100 859 283 - 31,2 % 89 163 742 + 1,1 %

Données retraitées prenant en compte le trafic d’Antalya à compter du 1er janvier 2018 Voir le communiqué de presse du 8 avril 2019. Le trafic d’Istanbul Atatürk est pris en compte jusqu’au 6 avril 2019, date à laquelle les vols commerciaux d’Istanbul Atatürk ont été transférés vers le nouvel aéroport d’Istanbul. Le Groupe ADP et TAV Airports détiennent respectivement 21% et 15% du capital de l’aéroport de Zagreb. Pour être conforme aux présentations de TAV Airports, le trafic de l’aéroport de Zagreb est intégré au trafic du groupe TAV Airports.

Mouvements d'avions Nov. 2019 Var. 19/18 Jan.-Nov. 2019 Var.19/18 12 mois

glissants Var. 19/18 Paris-CDG 37 866 - 0,4 % 459 810 + 4,0 % 498 757 + 4,1 % Paris-Orly 15 954 - 6,9 % 202 471 - 4,3 % 220 046 - 3,7 % Total Paris Aéroport 53 820 - 2,5 % 662 281 + 1,3 % 718 803 + 1,5 % Santiago du Chili 13 133 - 1,4 % 143 572 + 4,6 % 157 615 + 4,9 % Amman 5 806 + 2,6 % 73 619 + 3,8 % 79 589 + 4,2 % Antalya 7 623 - 5,1 % 196 263 + 12,2 % 207 571 + 15,2 % Ankara 6 870 - 14,6 % 83 765 - 17,8 % 91 746 - 17,8 % Izmir 5 729 - 4,7 % 72 019 - 6,5 % 79 059 - 5,4 % Bodrum 648 - 4,7 % 27 647 + 5,0 % 28 786 + 6,6 % Gazipaşa Alanya 309 + 3,7 % 7 067 - 7,0 % 7 514 - 4,0 % Médine 4 239 + 6,9 % 55 565 - 0,4 % 60 433 - 0,7 % Tunisie 543 - 12,8 % 18 444 + 18,4 % 19 067 + 18,8 % Géorgie 2 602 - 20,4 % 39 596 - 3,4 % 42 744 - 2,2 % Macédoine 1 486 + 12,7 % 20 215 + 10,2 % 21 629 + 9,7 % Zagreb 3 344 + 3,8 % 41 710 + 2,7 % 44 770 + 2,8 % Total TAV Airports



(Hors Istanbul Atatürk) (1) 33 393 - 5,9 % 562 291 + 0,6 % 603 319 + 1,5 % Istanbul Atatürk (2) N/A N/A 111 975 N/A N/A N/A Total TAV Airports (1) 33 393 - 52,7 % 674 266 - 30,6 % 603 319 + 1,5 %

Données retraitées prenant en compte le trafic d'Antalya à compter du 1er janvier 2018. Voir le communiqué de presse du 8 avril 2019. Le trafic d’Istanbul Atatürk est pris en compte jusqu’au 6 avril 2019, date à laquelle les vols commerciaux d’Istanbul Atatürk ont été transférés vers le nouvel aéroport d’Istanbul.

Répartition géographique



Paris Aéroport (Paris-CDG et Paris-Orly) Nov. 2019

Var. 19/18 Part dans



trafic total Jan.- Nov. 2019

Var. 19/18 Part dans trafic total France - 1,6 % 15,9 % - 0,1 % 15,0 % Europe + 0,7 % 42,5 % + 2,7 % 44,0 % Autre International



dont + 1,9 % 41,6 % + 3,9 % 41,1 % Afrique - 0,2 % 11,7 % + 2,1 % 11,2 % Amérique du Nord + 2,8 % 9,9 % + 7,5 % 11,0 % Amérique Latine - 0,2 % 3,2 % + 6,7 % 3,1 % Moyen-Orient + 3,0 % 5,4 % + 1,1 % 5,1 % Asie-Pacifique - 1,4 % 6,8 % + 1,3 % 6,4 % DOM-COM + 11,9 % 4,5 % + 5,2 % 4,3 % Total Paris Aéroport + 0,9 % 100 % + 2,8 % 100 %





Paris Aéroport (Paris-CDG et Paris-Orly) Nov. 2019 Var. 19/18 Jan.- Nov. 2019 Var. 19/18 Passagers en correspondance(1) 971 890 + 4,4 % 11 254 737 + 8,1 % Taux de correspondance 25,1 % + 0,8 pt 22,6 % + 1,1 pt Taux de remplissage 85,6 % + 2,7 pt 86,6 % + 0,8 pt

(1) Passagers au départ

