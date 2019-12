Wendel finalise la cession d’une part de sa participation

dans Allied Universal® pour un produit net de cession de 721 M$

Wendel et d’autres actionnaires existants d’Allied Universal ont finalisé la cession d’une part majoritaire de leur participation dans la société à Caisse de dépôt et placement du Québec (“CDPQ”) et un nouveau groupe d’investisseurs mené par Warburg Pincus et une filiale de J. Safra Group (la « Transaction »).

Dans le cadre de la transaction, Wendel a cédé 79% de sa participation pour un produit net de cession de 721 millions de dollars, et conservera environ 6% de participation résiduelle dans la société.

Cette transaction valorise ainsi l’investissement net de Wendel dans Allied Universal à environ 920 millions de dollars, incluant les produits de cession réalisés et non réalisés, soit 2,5 fois les capitaux totaux investis en dollars. La valorisation totale de la société est plus élevée de 670 millions de dollars par rapport à la dernière calculée dans l’actif net réévalué de Wendel du 16 novembre 2018, publié avant l’annonce de la cession.

La participation résiduelle dans Allied Universal, d’après la méthode de calcul de l’actif net réévalué, sera valorisée au prix de la transaction pour une année. Sur la base de la Transaction, Wendel a convenu de limiter ses droits de gouvernance et de liquidité proportionnellement à la taille de sa participation résiduelle. La transaction peut être soumise à des ajustements usuels post-clôture, qui pourraient impacter le montant des capitaux propres encore détenus par Wendel. Par ailleurs, Wendel pourrait être amené à céder des actions supplémentaires dans le cas où le groupe d’investisseurs mené par Warburg Pincus lèverait des fonds additionnels.

A la suite de la finalisation de la transaction, Wendel reconnaîtra dans ses comptes consolidés 2019 une plus-value comptable sur la totalité des titres détenus. Cette plus-value devrait se monter à environ 600 millions d’euros (non audité). Par ailleurs, la participation résiduelle dans Allied Universal ne sera plus mise en équivalence, mais comptabilisée comme « actif financier à la juste valeur ».

« Depuis notre investissement initial dans AlliedBarton en 2015, la société a fait passer son chiffre d’affaires de 2 milliards à plus de 7 milliards de dollars, grâce à sa croissance organique, ses opérations de croissance externe et la fusion avec Universal Services of America. Nous sommes extrêmement fiers des avancées réalisées par Steve Jones et toutes les équipes d'Allied Universal pendant notre partenariat et de voir le succès de la société se perpétuer », déclare Adam Reinmann, Managing Director et CEO de Wendel North America.

David Darmon, Group Deputy CEO de Wendel, déclare : « Je suis très heureux de voir que de nouveaux investisseurs de qualité rejoignent Allied Universal pour poursuivre son développement et confirmer sa position de leader de son secteur. Cette opération renforce encore la réussite du parcours d’investissement de Wendel aux États-Unis et lui donne des moyens supplémentaires pour développer son portefeuille sur le long terme et rechercher de nouveaux actifs de qualité ».

Historique de l'investissement de Wendel dans Allied Universal

Wendel a réalisé l’acquisition d’AlliedBarton en décembre 2015 pour environ 1,68 milliard de dollars. Dans le cadre de cette transaction, Wendel a investi environ 687 millions de dollars en fonds propres aux côtés du management d’AlliedBarton pour acquérir environ 95 % du capital. En 2016, AlliedBarton a fusionné avec Universal Services of America, détenue par Warburg Pincus, créant ainsi le leader de la sécurité en Amérique du Nord. À l’issue de cette transaction, en échange de ses parts dans le capital d’AlliedBarton, Wendel a reçu environ 33 % des actions d’Allied Universal et 388 millions de dollars en numéraire. En octobre 2018, Wendel a investi 78 millions de dollars supplémentaires afin de soutenir l'acquisition d'U.S. Security Associates par Allied Universal.

Les actionnaires d’Allied Universal ont annoncé en février 2019 avoir reçu une offre pour l'acquisition d'environ 40 % de leurs participations dans Allied Universal, par CDPQ, à une valeur d'entreprise de plus de 7 milliards de dollars. En septembre 2019, ils ont également annoncé la cession d’une part supplémentaire à un nouveau groupe d’investisseurs mené par Warburg Pincus et une filiale de J. Safra Group.

À propos d’Allied Universal

Allied Universal, est une société de sécurité et de services leader en Amérique du nord avec plus de 215 000 employés et plus de 7,3 milliards de dollars de chiffre d’affaires. Elle fournit des services inégalés de sécurité et de technologies, avec des bureaux dans tous les États-Unis ainsi qu’à l’international (Canada, Mexique Royaume-Uni). Allied Universal s’assure de la protection des sites de ses clients, couvrant de multiples secteurs d’activités tels que l’éducation, la santé, le commerce de détail, l’immobilier commercial, les sites gouvernementaux, les campus de sociétés, etc. Forte de ses 60 ans d’expérience dans ses métiers, Allied Universal fournit à ses clients des solutions proactives de sécurité et des solutions technologiques uniques lui permettant de leur offrir des solutions sur mesure et évolutives, les laissant ainsi se focaliser sur leur activité principale. Avec un service à la clientèle de premier ordre, des systèmes de gestion très avancés et des solutions technologiques homogènes « Allied Universal is There for you™ ».

Pour plus d’information : www.aus.com.

Agenda

18.03.2020

Résultats annuels 2019 – Publication de l’ANR du 31 décembre 2019 (après Bourse)

30.04.2020

Trading update T1 2020 et ANR – Publication de l’ANR du 31 mars 2020 (avant Bourse)

04.06.2020

Assemblée Générale

30.07.2020

Résultats semestriels 2020 – Publication de l’ANR du 30 juin 2020 et des comptes consolidés semestriels (après Bourse)

04.11.2020

2020 Investor Day – Présentation de l’ANR du 30 septembre 2020 et trading udpate du T3 (publication le 03.11.2020 après Bourse)

Pièce jointe