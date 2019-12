December 13, 2019 12:32 ET

ROBIT OYJ PÖRSSITIEDOTE 13.12.2019 KLO 19.30

ROBIT OYJ LUOVUTTI OMIA OSAKKEITAAN HALLITUSPALKKIOINA SEKÄ TOIMITUSJOHTAJAN YHTIÖN OSAKKEINA MAKSETTAVAN PALKAN MAKSAMISEEN

Robit Oyj:n hallitus päätti kokouksessaan 13.12.2019 luovuttaa yhteensä 26.614 osaketta hallituspalkkiona hallituskauden 2019 perusteella hallituksen jäsenille. Luovutus perustui yhtiökokouksen 27.3.2019 antamaan valtuutukseen.

Luovutettavien osakkeiden osakekohtainen luovutushinta oli 2,48 euroa, joka oli Robit Oyj:n osakkeen 13.12.2019 päätöskurssi. Luovutettavien osakkeiden kokonaisarvo oli näin ollen yhteensä 66.002,72 euroa.

Toimitusjohtajalle päätetiin luovuttaa yhteensä 3.226 osaketta osana kiinteää vuosipalkkaa. Luovutus perustuu toimitusjohtajasopimukseen. Luovutettavien osakkeiden kokonaisarvo oli 8.000,48 euroa.

Osakepalkkiot maksettiin Robit Oyj:n hallussa olevilla yhtiön omilla osakkeilla, joten yhtiön osakkeiden kokonaismäärä ei muuttunut. Robit Oyj:n hallussa on omia osakkeita 148 793 kappaletta suoritettavien luovutusten jälkeen.

Lisätietoja:

Harri Sjöholm, hallituksen puheenjohtaja

+358 400 622 092

harri.sjöholm@robitgroup.com

