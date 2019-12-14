在第三期臨床試驗中，口服紫杉烷首次顯示其反應率和整體生存率高於靜脈輸注紫杉醇

研究數據將在 2019 年聖安東尼奧乳癌研討會 (SABCS) 以口述方式報告

紐約水牛城, Dec. 14, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- 致力於研究、開發和商業化治療癌症新型療法的全球生物製藥公司 Athenex, Inc. (Nasdaq: ATNX) 今天宣佈來自一項關鍵的第三期臨床試驗結果。該研究結果顯示，用於治療轉移性乳癌的口服紫杉醇和 encequidar 與靜脈輸注紫杉醇相比，具有更高的反應性和生存率，其神經病變的發生率和嚴重性亦顯著較低。請在 這裡 查看網上摘要 GS6-01，以瞭解有關研究結果的詳情。

Athenex 醫療總裁 Rudolf Kwan 博士說：「與靜脈輸注紫杉醇相比，用於治療轉移性乳癌的口服紫杉醇和 encequidar 是第一種口服紫杉在第三期研究中顯示出統計學上的顯著改善回應率和中位數總生存率，而神經病變的發生率和嚴重性亦顯著較低。我們相信這些數據表示口服紫杉醇和 encequidar 可為轉移性乳癌患者的治療提供重大進展。」

有關結果今天將於 2019 年聖安東尼奧乳癌研討會 (SABCS) 第 6 節大會以口述方式報告，舉行時間為下午 3:15 （中部時間），地點為德克薩斯州聖安東尼奧市亨利巴博薩岡薩雷斯會議中心 3 號大堂廳。結果將於上午 7:30 （中部時間）在 SABCS 官方新聞發佈會上公佈。

Orascovery 平台最初由 Hanmi Pharmaceuticals 開發，除了 Hanmi 保留了韓國的使用權外，它獨家授予 Athenex 全球所有主要地區的使用權。

關於 Athenex, Inc.

創於 2003 年，Athenex, Inc. 是一家臨床階段的國際生物製藥公司，亦致力成為研究、開發及商業化下一代癌症治療藥物的領導者。Athenex 下設三個平台，分別為腫瘤創新平台、商業平台和全球供應鏈平台。公司現有的臨床產品系列源自四個不同平台的科技：(1) 以非吸收 p-糖蛋白抑制劑為基礎的 Orascovery；(2)Src 酶抑制劑；(3) 受體工程化 T 細胞 (TCR-T) 及 (4) 消除精氨酸療法。Athenex 的員工遍佈全球，致力透過開發更有效及耐受的治療來改善癌症病人的生活。Athenex 在紐約水牛城和克拉倫斯、新澤西州克蘭福德、德克薩斯州休斯頓、伊利諾伊州芝加哥、香港、台灣台北、中國重慶、英國曼徹斯、危地馬拉的危地馬拉市和阿根廷布宜諾斯艾利斯的多個地方設有辦事處。如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.athenex.com 。

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