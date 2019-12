Ressources minieres Vanstar inc.

December 14, 2019 12:02 ET

LA PRAIRIE, Québec, 14 déc. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- La direction de Ressources Minières Vanstar Inc annonce avoir octroyé à ses dirigeants et administrateurs un nombre total de 1,580,000 options au lieu des 2 millions préalablement annoncés lors du communiqué de presse du 11 décembre dernier. Ces options peuvent être exercées au plus tard le 10 décembre 2024, au prix de 0,35 $ par action.

