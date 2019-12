Wecan Group, le Venture Builder Blockchain et WISeKey, Leader dans le Domaine de la Cybersécurité et de l’IoT Annoncent un Partenariat Stratégique

ZOUG, Suisse – Le 16 décembre 2019 — WISeKey International Holding Ltd (“WISeKey”, NASDAQ: WKEY, SIX: WIHN), leader dans le domaine de la cybersécurité et de l’IoT, et Wecan Group, venture builder blockchain basé à Genève, joignent leurs forces et ressources pour concrétiser un partenariat stratégique qui a pour ambition de supporter plusieurs projets clés dans le secteur de la blockchain.

Wecan rejoint le Centre d’Excellence Blockchain de Genève

Wecan Group rejoindra le Centre d’Excellence Blockchain de Genève établi par WISeKey début 2019. Le business model du Centre d’Excellence Blockchain de Genève est d’assister les startups et la recherche dans la blockchain afin de promouvoir internationalement ces technologies, faciliter une rapide adoption et intégration de ces solutions, favoriser une collaboration plus étroite entre les secteurs public, privé et universitaire et de coopérer pour garantir que les dernières normes technologiques sont mises à disposition de manière sûre et fiable.

En tirant parti du partage des connaissances, des expériences et ressources disponibles, le partenariat contribuera à favoriser et à accélérer l'adoption des technologies blockchain et à accroître l'impact positif que celles-ci peuvent avoir sur les entreprises et institutions.

Le Centre d’Excellence Blockchain bénéficie d’une racine cryptographique neutre « Root Of Trust » OISTE / WISeKey. La fondation OISTE propriétaire de la racine a déjà établi des partenariats avec des organisations internationales, des sociétés et des gouvernements du monde entier. Sa racine et toutes les identités numériques signées par cette dernière sont automatiquement reconnues par les principaux systèmes d'exploitation et applications Internet et intègre des technologies blockchain innovantes pour distribuer les attributs d'identité et créer des écosystèmes fédérés. Le but du protocole de confiance OISTE est d'établir un modèle de confiance pour Internet innovant en combinant les modèles cryptographiques traditionnels et des registres blockchain distribués pour créer une nouvelle plateforme de confiance globale.

La mission de l’association est de créer un écosystème de partenaires gouvernementaux, technologiques et commerciaux, chacun représentant un nœud avec la possibilité d'avoir plusieurs nœuds par pays.

Carlos Moreno, vice-président des alliances et des partenariats d'entreprise de WISeKey, a déclaré: «Nous sommes ravis de ce partenariat et fiers que WeCan Group devienne partenaire technologique de notre Blockchain Center of Excellence, les applications et les plateformes blockchain développées par Wecan seront ainsi sécurisées par WISeKey, répondant aux meilleures pratiques de sécurité du marché, nos certificats digitaux sont un facteur critique lors de la création d'enregistrements chronologiques immuables et où le processus de vérification de Know Your Customer («KYC») qui joue un rôle important dans l'architecture des solutions. La combinaison des vertus des applications Blockchain avec les certificats numériques de WISeKey vont aider les clients à garantir la sécurité et l'intégrité de toutes les transactions. »

Promouvoir les synergies et ambitions communes

L'objectif du partenariat WISeKey - Wecan Group est de créer des synergies pour le développement de solutions innovantes, en apportant leurs expertises sur les couches technologiques respectives.

Dr Vincent Pignon, CEO de Wecan Group conclut: WISeKey dispose de nombreux atouts dans la sécurité et notre stratégie de venture builder nous permet de nous focaliser sur le développement de nos joint-venture tout en mutualisant toutes les fonctions supports, mais aussi les partenariats stratégiques. Que ce soit pour l’identité ou la signature qualifiée, de nombreuses applications sont susceptibles de bénéficier de ce partenariat. »

Wecan Group, à travers ses deux joint-ventures, Wecan Tokenize (une plate-forme de tokenisation des actifs) et Wecan Accelerate (un programme d'accélération Libra) permet aux entreprises de croître avec la blockchain, de fournir des capitaux et un soutien opérationnel aux entreprises avec lesquelles il s'associe et les aide à établir des positions de leader sur le marché à l'échelle internationale.

Les deux nouvelles ventures du groupe Wecan - Wecan Comply (une plate-forme de mise en commun des ressources pour les institutions financières) et Wecan Protect (une plate-forme de preuve de propriété) devraient également bénéficier grandement de cette collaboration. Ces deux nouvelles joint-ventures, ainsi que d’autres projets du centre d'excellence Wisekey / BRI Blockchain, seront présentés au public lors du congrès annuel de Genève Blockchain Congress Palexpo, qui se tiendra le 20 janvier 2020.

Wecan Comply permet aux banques et aux acteurs financiers de simplifier la gestion de la conformité en regroupant les ressources, en créant des normes reconnues et en facilitant l'audit et le suivi par les régulateurs afin d’accroître l'efficacité de la conformité.

Wecan Protect, qui sera introduit et coordonné par Philippe Lucet, spécialiste de la propriété intellectuelle, vise à faciliter l'enregistrement et la protection de la propriété intellectuelle des actifs incorporels dans le monde.

***

A propos de Wecan Group

Wecan Group permet aux entreprises de croître avec la blockchain en soutenant le lancement, la croissance et l’exploitation de joint-ventures soutenues par la marque «Wecan» apportant une expertise fonctionnelle approfondie, des solutions technologiques exclusives et l'accès à un vaste écosystème de partenariats mondiaux.

Le groupe Wecan co-crée des entreprises pour tirer parti de la blockchain et répondre aux besoins fondamentaux des consommateurs et des entreprises et leur permet d’établir des positions de leaders sur le marché.

Le groupe Wecan incube, investit et soutient des entreprises du secteur Blockchain dans le monde entier et offre aux investisseurs une exposition diversifiée au secteur mondial Blockchain.

Basée à Genève, en Suisse, Wecan Group possède des bureaux et une vaste expérience opérationnelle dans le monde entier. Le réseau mondial avec des équipes sur des marchés cibles ayant une expertise locale approfondie (par exemple, les technologies) aide les entreprises à réaliser des économies d'échelle et des synergies, réduisant ainsi les coûts marginaux pour la construction d'une nouvelle joint-venture.

Pour plus d’informations : www.wecangroup.ch

A propos de WISeKey

WISeKey (NASDAQ: WKEY; SIX Swiss Exchange: WIHN) is a leading global cybersecurity company currently deploying large scale digital identity ecosystems for people and objects using Blockchain, AI and IoT respecting the Human as the Fulcrum of the Internet. WISeKey Microprocessors Secures the pervasive computing shaping today’s Internet of Everything. WISeKey IoT has an install base of over 1.5 billion microchips in virtually all IoT sectors (connected cars, smart cities, drones, agricultural sensors, anti-counterfeiting, smart lighting, servers, computers, mobile phones, crypto tokens etc.). WISeKey is uniquely positioned to be at the edge of IoT as our semiconductors produce a huge amount of Big Data that, when analyzed with Artificial Intelligence (AI), can help industrial applications to predict the failure of their equipment before it happens.

Our technology is Trusted by the OISTE/WISeKey’s Swiss based cryptographic Root of Trust (“RoT”) provides secure authentication and identification, in both physical and virtual environments, for the Internet of Things, Blockchain and Artificial Intelligence. The WISeKey RoT serves as a common trust anchor to ensure the integrity of online transactions among objects and between objects and people.

For more information, visit www.wisekey.com

Press contacts:

WISeKey International Holding Ltd

Company Contact: Carlos Moreira

Chairman & CEO

Tel: +41 22 594 3000

info@wisekey.com WISeKey Investor Relations (US)

Contact: Lena Cati

The Equity Group Inc.

Tel: +1 212 836-9611

lcati@equityny.com

Wecan Group SA

Company Contact: Vincent Pignon

Chairman & CEO

Tel: +41 22 338 13 70

contact@wecangroup.ch