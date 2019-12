Nasdaq First North Growth Market Postbox 1007 Nikolaj Plads 6 1040 København K





Selskabsmeddelelse nr. 12 - 16-12-2019 Odense, 16. december 2019



Danish Aerospace Company A/S (DAC) har fået udvidet og forlænget kontrakt på udvikling af et vandrensningssystem til rumbrug.

Danish Aerospace Company A/S (DAC) og dets joint-venture Aquaporin Space Alliance ApS (ASA) er ved at udvikle en prototype på et nyt vandrensningssystem til rumfart for European Space Agency (ESA), kaldet WRU - Water Recovery Unit.

ESA har nu udvidet og forlænget kontrakten på disse udviklingsaktiviteter.

Arbejdet kan føre til en ny type vandrensningssystem, som i fremtidig måske kan blive afprøvet på den Internationale Rumstation med mulighed for efterfølgende at blive brugt på bemandede rejser til Månen og Mars.

Den nye WRU-prototype bliver bygget på to sammenkoblede kredsløb, hvor det primære kredsløb er baseret på Aquaporins patenterede Aquaporin Inside teknologi. Og det sekundære kredsløb er baseret på Memsift Innovations Pte Ltd’s membran-destillationsproces, der kan udskille det rensede vand.

Forlængelse af kontrakten løber de næste seks måneder, med fokus på at opdatere designet og videreudvikle WRU-prototypen. Udvidelsen og forlængelsen har en værdi af ca. 1 mio. DKK.

”Vi er meget glade for, at ESA har forlænget kontrakten, da vi ser et stort potentiale for disse teknologier med Aquaporin Inside-membranerne og Memsifts unikke proces og STOMATE-membranteknologi. Sammen kan de vise sig at have et enormt potentiale indenfor rumfart og andre ekstreme miljøer.

Teknologierne kan blandt andet bruges til at udvinde drikkevand fra urin i bemandede landingsfartøjer på Måne- og Marsmissioner, og på den kommende Lunar Gateway rumstation i kredsløb omkring Månen, samt i andre bemandede rumkapsler. ”- siger Thomas A. E. Andersen, administrerende direktør for DAC & ASA.

Kontrakten ændrer ikke på selskabets tidligere udmelding for omsætningsniveauet for 2019.

Supplerende information

Vand er en ekstremt vigtig ressource i rummet. Astronauterne på rumstationen vasker sig med mindre end en tiendedel af det vand, folk typisk bruger på jorden. Normalt bruger en astronaut i rummet omkring 6 liter vand om dagen til at drikke, til hygiejne, rengøring etc., mens vi på jorden bruger mellem 60 og 150 liter pr dag – i 2015 brugte hver dansker i gennemsnit 106 liter pr dag. I rummet kan adskillige typer vand, såsom kondensvand fra fugtigheden i kabinen, urin fra astronauterne, spildevand fra toilet og rengøringsprocesser genanvendes.

Opsendelse af forsyninger fra jorden til rumstationen, er normalt værdisat til omkring 50.000$ (350.000 kr.) pr. kilo, så enhver mængde vand, der kan genbruges med et forenklet og pålideligt system, vil give en direkte og betydelig omkostningsbesparelse for den kommende bemandet udforskning af rummet.

Aquaporin Space Alliance ApS er et 50/50 joint venture mellem Aquaporin A/S og Danske Aerospace Company A/S.

Danish Aerospace Company er en højteknologisk virksomhed, der arbejder med avanceret medicinsk udstyr og andre tekniske områder primært inden for rumfart og andre ekstreme miljøer.

Vores produkter er baseret på mange års specialiseret forskning og udvikling. Dette består i design, integration og anvendelse af såvel nye som etablerede medicinske teknologier til de udfordringer og anderledes betingelser, der findes i rummets vægtløshed. Disse produkter er med til at bringe teknologien fra rumfart, og erfaring fra ophold i rummet, ned på Jorden til gavn for almindelige mennesker.

Danish Aerospace Company beskæftiger ingeniører og teknikere indenfor både mekanik, elektronik og software der leverer avancerede tekniske produkter og teknisk service til vores kunder. Vi specialiserer os i kundespecifikke design, udvikling, produktion, certificering, vedligeholdelse, afprøvning og drift af medicinsk udstyr til bemandet rumfart. Til dato er omkring 3 ton af firmaets udstyr blevet sendt i rummet.

Firmaets kvalitetssystem er certificeret i henhold til BS EN ISO 9001:2015, BS EN 9100:2018 technically equivalent to AS9100D som er den anerkendte standard på området.