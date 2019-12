MEDDELELSE NR. 182

I forlængelse af salget af egne aktier den 8. november 2019 ønsker bestyrelsen at stille forslag om udlodning af en væsentlig del af provenuet fra aktiesalget – som det også blev oplyst i meddelelse nr. 177. Bestyrelsen indkalder derfor til ekstraordinær generalforsamling, som afholdes mandag den 13. januar 2020 kl. 09.00. Selve indkaldelsen med tilhørende mellembalance er vedlagt.

Generalforsamlingen afholdes på selskabets adresse Gydevang 43, 3450 Allerød.

Bestyrelsesformand i ChemoMetec, Preben Kønig, udtaler: ”Bestyrelsen i ChemoMetec tilkendegiver med den seneste udlodning af udbytte på DKK 7,5 pr. aktie samt nærværende indstilling til generalforsamlingen om udlodning af yderligere DKK 13 pr. aktie sit ønske om at sende penge retur til aktionærerne, når der er mulighed for det i henhold til strategien og ønskerne til kapitalberedskabet. De to udlodninger af udbytte svarer til i alt DKK 348 mio. og skal ses i lyset af dels af salget af egne aktier og dels de seneste års tilfredsstillende driftsresultater. I den forbindelse ønsker bestyrelsen samtidig at understrege, at den strategi, som har ført til betydelig vækst i både omsætning og resultat fastholdes under den nye ledelse.”



Yderligere oplysninger:

Claus Madsen, CEO/CFO

Telefon (+45) 4813 1020

Allerød, den 16. december 2019









Til aktionærerne i ChemoMetec A/S

Ekstraordinær generalforsamling i ChemoMetec A/S

ChemoMetec A/S indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling, som afholdes mandag den 13. januar 2020 kl. 09.00 på selskabets adresse Gydevang 43, 3450 Allerød.

Eneste punkt på dagsordenen er et forslag fra bestyrelsen om i medfør af selskabslovens § 183, stk. 1 at udlodde et ekstraordinært udbytte på DKK 13,00 pr. aktie a nominelt DKK 1.

Baggrunden for bestyrelsens forslag er selskabets afhændelse af en beholdning af egne aktier på 1.149.000 stk. til en kurs på 219,50 svarende til et provenu på DKK 247 mio., således som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 177 af 8. november 2019. Som det fremgår af meddelelsen, er afhændelsen af egne aktier sket med henblik på at udlodde en væsentlig del af provenuet som udbytte.

Den foreslåede udlodning af ekstraordinært udbytte sker under overholdelse af reglen i selskabslovens § 183, stk. 3, hvorefter der som ekstraordinært udbytte kun kan udloddes midler omfattet af selskabslovens § 180, stk. 2 samt optjent overskud og frie reserver, der er opstået efter eller blevet frigjort efter seneste regnskabsperiode.

Der er i henhold til selskabslovens § 183, stk. 2 udarbejdet en af selskabets revisor gennemgået mellembalance med balancedag pr. 15. november 2019, der viser, at der er tilstrækkelige midler til rådighed for udlodningen.

Aktionærinformation

Dagsordenen med det fuldstændige forslag og den af selskabets revisor gennemgåede mellembalance vil være fremlagt til eftersyn for aktionærerne på selskabets kontor, Gydevang 43, 3450 Allerød, senest mandag den 16. december 2019. Materialet vil tillige være tilgængeligt på selskabets hjemmeside www.chemometec.com under punktet ”Investor Relations”.

Selskabets nominelle aktiekapital udgør DKK 17.402.479, fordelt på aktier a DKK 1. Hver aktie på nominelt DKK 1 giver 1 stemme.

Enhver aktionær, eller fuldmægtig for en aktionær, har adgang til generalforsamlingen og til at afgive stemme på aktionærens aktier, forudsat at vedkommendes aktiebeholdning er anmeldt til notering i ejerbogen senest på registreringsdatoen, mandag den 6. januar 2020, og vedkommende senest torsdag den 9. januar 2020 kl. 23.59 har bestilt adgangskort via aktionærportalen på selskabets hjemmeside www.chemometec.com .

Adgangskort fremsendes elektronisk til den e-mailadresse, der angives i aktionærportalen ved tilmeldingen. Stemmesedler vil blive udleveret på generalforsamlingen.



Aktionærer, der er forhindret i at deltage på generalforsamlingen, opfordres til at afgive brevstemme eller fuldmagt til enten bestyrelsen eller tredjemand til at afgive stemme på aktionærens aktier.

Brevstemme eller fuldmagt kan afgives elektronisk via aktionærportalen eller ved brug af tilmeldingsblanketten. Fristen for at afgive brevstemme er torsdag den 9. januar 2020 kl. 23.59.

Enhver aktionær kan stille spørgsmål til ledelsen på generalforsamlingen. Spørgsmål til dagsordenen og øvrige dokumenter til brug for generalforsamlingen kan ligeledes stilles skriftligt og skal være selskabet i hænde senest en uge før generalforsamlingens afholdelse. Skriftlige spørgsmål sendes med tydelig identifikation af aktionæren pr. e-mail til cma@chemometec.com .

Følgende oplysninger er tilgængelige på selskabets hjemmeside www.chemometec.com under “Investor Relations” fra mandag den 16. december 2019:

indkaldelse til generalforsamlingen,

det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen,

de dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen,

dagsorden og de fuldstændige forslag, samt

formularer, der anvendes til stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved stemmeafgivelse pr. brev.

Indkaldelse med de fuldstændige forslag til behandling på generalforsamlingen er samtidig sendt til enhver noteret aktionær, som har fremsat anmodning herom. Materialet fremlægges tillige på selskabets kontor.

Udbetaling af udbytte

Udbytte, der vedtages på generalforsamlingen, vil være til rådighed for aktionærerne torsdag den 16. januar 2020.

Behandling af personoplysninger

I henhold til selskabslovgivningen behandler selskabet og selskabets ejerbogsfører, Computershare A/S, personoplysninger om noterede aktionærer og repræsentanter som led i administrationen af selskabets ejerbog og til brug for indkaldelser samt kommunikation i øvrigt. Behandlingen omfatter oplysninger om navn, adresse, kontaktoplysninger, VP-kontonummer, aktiebeholdning samt deltagelse i arrangementer. Læs nærmere herom i Privacy Policy, der kan findes på aktionærportalen.

Med venlig hilsen

ChemoMetec A/S

Bestyrelsen

