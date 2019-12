Déclaration des transactions sur actions propres

Réalisées du 9 au 13 décembre 2019

Paris, le 16 décembre 2019

Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l’émetteur Code identifiant émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l’instrument financier Volume total journalier

(en nombre d’actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché HIGH CO 969500FYLNRXCJ348W66 09/12/2019 FR 0000054231 2 845 6,07 € XPAR HIGH CO 969500FYLNRXCJ348W66 10/12/2019 FR 0000054231 3 000 5,93 € XPAR HIGH CO 969500FYLNRXCJ348W66 11/12/2019 FR 0000054231 3 000 5,85 € XPAR HIGH CO 969500FYLNRXCJ348W66 12/12/2019 FR 0000054231 1 825 5,91 € XPAR HIGH CO 969500FYLNRXCJ348W66 13/12/2019 FR 0000054231 3 000 5,92 € XPAR

Présentation détaillée transaction par transaction

Code identifiant PSI Jour

Heure de la transaction Code identifiant de l’instrument financier Prix unitaire (unité) Devise Quantité achetée Code identifiant marché Numéro de référence de la transaction Objectif du rachat 969500UEQ3U3P21QNJ13 2019-12-09

10:26:48 FR 0000054231 6,08 EUR 500 XPAR jAj6AcyMZM001OF0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2019-12-09

10:26:53 FR 0000054231 6,08 EUR 500 XPAR jAj6AcyMZR001OO0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2019-12-09

10:27:04 FR 0000054231 6,08 EUR 500 XPAR jAj6AcyMZc001OX0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2019-12-09

10:30:24 FR 0000054231 6,08 EUR 64 XPAR jAj6AcyMcq001Qu0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2019-12-09

10:30:24 FR 0000054231 6,08 EUR 8 XPAR jAj6AcyMcq001R30 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2019-12-09

10:30:24 FR 0000054231 6,08 EUR 750 XPAR jAj6AcyMcq001RC0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2019-12-09

10:30:24 FR 0000054231 6,08 EUR 23 XPAR jAj6AcyMcq001RL0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2019-12-09

12:01:56 FR 0000054231 6,04 EUR 110 XPAR jAj6AcyO3N002DA0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2019-12-09

12:02:17 FR 0000054231 6,04 EUR 50 XPAR jAj6AcyO3l002DJ0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2019-12-09

12:10:20 FR 0000054231 6,04 EUR 69 XPAR jAj6AcyOBV002G40 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2019-12-09

13:02:46 FR 0000054231 6,04 EUR 128 XPAR jAj6AcyP0G002sG0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2019-12-09

13:18:12 FR 0000054231 6,04 EUR 143 XPAR jAj6AcyPFB002xU0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2019-12-10

08:28:07 FR 0000054231 5,94 EUR 140 XPAR jAj6AcyhC3000X50 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2019-12-10

08:28:07 FR 0000054231 5,94 EUR 50 XPAR jAj6AcyhC3000XE0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2019-12-10

08:28:07 FR 0000054231 5,94 EUR 306 XPAR jAj6AcyhC3000XN0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2019-12-10

08:28:07 FR 0000054231 5,94 EUR 4 XPAR jAj6AcyhC3000XW0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2019-12-10

10:46:22 FR 0000054231 5,88 EUR 500 XPAR jAj6AcyjLp0024J0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2019-12-10

13:22:21 FR 0000054231 5,88 EUR 65 XPAR jAj6Acylmn005vX0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2019-12-10

13:29:14 FR 0000054231 5,88 EUR 114 XPAR jAj6AcyltQ0063y0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2019-12-10

14:30:24 FR 0000054231 5,94 EUR 145 XPAR jAj6Acymqe007mI0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2019-12-10

14:30:24 FR 0000054231 5,94 EUR 355 XPAR jAj6Acymqe007mR0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2019-12-10

14:33:43 FR 0000054231 5,94 EUR 500 XPAR jAj6Acymtr007s30 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2019-12-10

14:33:48 FR 0000054231 5,94 EUR 230 XPAR jAj6Acymtw007sU0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2019-12-10

14:33:48 FR 0000054231 5,94 EUR 250 XPAR jAj6Acymtw007sd0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2019-12-10

14:36:04 FR 0000054231 5,94 EUR 20 XPAR jAj6Acymw8008180 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2019-12-10

14:36:04 FR 0000054231 5,94 EUR 256 XPAR jAj6Acymw80081H0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2019-12-10

14:44:22 FR 0000054231 5,94 EUR 65 XPAR jAj6Acyn48008GX0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2019-12-11

08:28:14 FR 0000054231 5,9 EUR 1000 XPAR jAj6Acz3fi000i80 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2019-12-11

11:39:43 FR 0000054231 5,84 EUR 500 XPAR jAj6Acz6ez002220 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2019-12-11

13:31:42 FR 0000054231 5,84 EUR 500 XPAR jAj6Acz8PO002Pl0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2019-12-11

13:31:46 FR 0000054231 5,84 EUR 500 XPAR jAj6Acz8PS002Pu0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2019-12-11

14:18:23 FR 0000054231 5,8 EUR 500 XPAR jAj6Acz98Z002gh0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2019-12-12

08:14:51 FR 0000054231 5,9 EUR 756 XPAR jAj6AczPwJ000pR0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2019-12-12

08:14:51 FR 0000054231 5,9 EUR 350 XPAR jAj6AczPwJ000pa0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2019-12-12

13:20:58 FR 0000054231 5,88 EUR 130 XPAR jAj6AczUiX003OO0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2019-12-12

13:28:24 FR 0000054231 5,88 EUR 175 XPAR jAj6AczUpj003RM0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2019-12-12

15:41:14 FR 0000054231 5,94 EUR 330 XPAR jAj6AczWuI004pm0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2019-12-12

16:07:12 FR 0000054231 5,94 EUR 84 XPAR jAj6AczXJQ0056p0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2019-12-13

09:30:25 FR 0000054231 5,88 EUR 350 XPAR jAj6Acznaz0025Z0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2019-12-13

09:48:24 FR 0000054231 5,88 EUR 627 XPAR jAj6AcznsN002AR0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2019-12-13

09:49:24 FR 0000054231 5,88 EUR 23 XPAR jAj6AczntL002An0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2019-12-13

10:07:03 FR 0000054231 5,88 EUR 444 XPAR jAj6AczoAR002J40 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2019-12-13

11:35:12 FR 0000054231 5,9 EUR 330 XPAR jAj6AczpXk003R80 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2019-12-13

11:35:20 FR 0000054231 5,94 EUR 133 XPAR jAj6AczpXs003RQ0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2019-12-13

12:02:42 FR 0000054231 5,98 EUR 56 XPAR jAj6AczpyM003hk0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2019-12-13

14:17:19 FR 0000054231 5,96 EUR 294 XPAR jAj6Aczs4d005u00 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2019-12-13

14:17:19 FR 0000054231 5,96 EUR 80 XPAR jAj6Aczs4d005u90 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2019-12-13

14:18:34 FR 0000054231 5,98 EUR 34 XPAR jAj6Aczs5q005vb0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2019-12-13

14:18:34 FR 0000054231 5,98 EUR 136 XPAR jAj6Aczs5q005vk0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2019-12-13

14:18:39 FR 0000054231 5,98 EUR 367 XPAR jAj6Aczs5v005w20 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires 969500UEQ3U3P21QNJ13 2019-12-13

14:18:40 FR 0000054231 5,96 EUR 126 XPAR jAj6Aczs5v005wK0 couverture attribution gratuite d'actions salariés et mandataires

A propos de HighCo

Expert en data marketing et communication, HighCo innove en permanence pour relever avec les marques et retailers les challenges du commerce de demain.

Cotée sur le compartiment C d’Euronext Paris, et éligible au SRD « Long-seulement », HighCo compte plus de 750 collaborateurs et fait partie depuis 2010 du Gaïa Index, sélection de 70 PME-ETI responsables.

Vos contacts

Cécile COLLINA-HUE Cynthia LERAT

Directrice Générale Relations Presse

+33 1 77 75 65 06 +33 1 77 75 65 16

comfi@highco.com c.lerat@highco.com

HighCo fait partie des indices CAC® Small (CACS), CAC® Mid&Small (CACMS) et CAC® All-Tradable (CACT).

ISIN : FR0000054231

Reuters : HIGH.PA

Bloomberg : HCO FP

Retrouvez nos communiqués et avis financiers sur www.highco.com

