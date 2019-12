Møns Bank A/S

December 16, 2019 03:59 ET

LEI-kode: 213800BGF1TQB5M6PH65

Meddelelse nr. 17/2019

Finanskalender 2020 for Møns Bank A/S

I henhold til gældende oplysningsforpligtelser for udstedere af aktier på Nasdaq OMX Nordic A/S skal vi hermed meddele følgende finanskalender for 2020:

25. februar 2020 Årsrapport 2019

25. marts 2020 Ordinær generalforsamling kl. 17.15 i Mønshallerne, Stege - frist for indsendelse af forslag til behandling på generalforsamlingen er 12. februar 2020

18. maj 2020 Periodemeddelelse 1. januar – 31. marts 2020

27. august 2020 Halvårsrapport 2020

17. november 2020 Periodemeddelelse 1. januar – 30. september 2020

Venlig hilsen

MØNS BANK

Flemming Jensen

bankdirektør

