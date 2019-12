December 16, 2019 06:00 ET

Suominen Oyj pörssitiedote 16.12.2019 klo 13.00

Suominen Oyj on 13. joulukuuta 2019 vastaanottanut Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 ja 6 pykälän mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan TVF TopCo Limitedin omistus Suominen Oyj:ssä alittaa 5 % liputusrajan. TVF TopCo Limited on Triton Value Fundin (TVF) välillisesti omistama yhtiö.

1. Kohdeyhtiö: Suominen Oyj



2. Liputusilmoituksen peruste: Osakkeiden tai äänioikeuksien osto tai luovutus



3. Tiedot liputusvelvollisesta ja osakkeenomistajan koko nimi: TVF TopCo Limited, kotipaikka St. Helier, Jersey

5. Päivä, jona liputusraja saavutettiin tai rikottiin: 11.12.2019

6. Liputusvelvollisen osuus:

% osakkeista ja äänistä (7.A:n yhteismäärä) % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (7.B:n yhteismäärä) Yhteenlaskettu %-osuus (7.A + 7.B) Kohdeyhtiön osakkeiden ja äänten kokonaismäärä Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen Alle 5 % n/a Alle 5 % 58 259 219 Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus (jos liputettu) 5,68 % n/a 5,68 %

7. Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet Osakesarja/-laji Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus Suora (AML 9:5) Välillinen (AML 9:6 ja 9:7) Suora (AML 9:5) Välillinen (AML 9:6 ja 9:7) FI0009010862 Alle 5 % n/a Alle 5 % n/a

8. Tietoja liputusvelvollisesta (liputusvelvollisuuden syntymisen jälkeen)

Koko määräysvaltaketju (ylintä määräysvaltaa käyttävästä luonnollisesta tai oikeushenkilöstä alkaen), jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia tai rahoitusvälineitä hallitaan:

Nimi %-osuus osakkeista ja äänistä %-osuus osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta Osakkeet, äänet

ja rahoitusvälineet

yhteensä Triton Value Fund Alle 5 % Alle 5 % Alle 5 %

TVF Topco Limited on välillisesti Triton Value Fundin (TVF) omistama yhtiö. TVF viittaa yritysten ryhmään, joka kokonaisuutena muodostaa rahaston.

SUOMINEN OYJ

Petri Helsky, toimitusjohtaja



Lisätietoja: Petri Helsky, toimitusjohtaja, Suominen Oyj, puh. 010 214 3080



Suominen lyhyesti



Suominen valmistaa kuitukankaita rullatavarana pyyhintä- ja hygieniatuotteisiin sekä terveydenhuollon sovelluksiin. Suomisen kuitukankaista valmistetut lopputuotteet – esimerkiksi kosteuspyyhkeet, terveyssiteet ja haavataitokset – luovat lisäarvoa kuluttajien ja ammattilaisten käytössä eri puolilla maailmaa. Suominen on pyyhintään tarkoitettujen kuitukankaiden globaali markkinajohtaja ja sillä on lähes 700 työntekijää Euroopassa sekä Pohjois- ja Etelä-Amerikassa. Suomisen liikevaihto vuonna 2018 oli 431,1 milj. euroa. Suomisen osake (SUY1V) noteerataan Nasdaq Helsingissä keskisuurten yhtiöiden listalla. Lue lisää: www.suominen.fi .



