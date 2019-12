MONTRÉAL, 16 déc. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exploration Kintavar Inc. (la « Société » ou « Kintavar ») (TSX-V: KTR) (FRANKFURT: 58V), est heureuse d'annoncer une mise à jour de son programme de 5 000 mètres de forages sur le projet de cuivre stratiforme Mitchi, détenu à 100% et localisé dans la province de Québec.

Mise à jour de la campagne de forages

Le programme de forage hivernal avance comme prévu et 29 forages pour un total de 3 900 mètres ont été complétés à ce jour. Les forages réalisés sur la zone Sherlock se sont terminés avec succès et la campagne reprendra dès janvier 2020 sur la zone Elementary où les résultats les plus élevés de la propriété ont été identifiés à ce jour en surface (14m @ 0,93% Cu à la tranchée Elementary-08, voir le communiqué de presse du 24 octobre 2019). L'équipe d'exploration poursuit la description et l’échantillonnage des carottes de forage afin d'envoyer un maximum d’échantillons provenant des forages de la région de Sherlock au laboratoire avant les vacances des fêtes. Les premiers résultats sont attendus en janvier 2020.

Les forages réalisés sur la zone Sherlock ont confirmé avec succès la nature subhorizontale du modèle géologique de chevauchement que la Société avait identifié cet été. Ce modèle devrait faciliter la définition du modèle de ressources du secteur Sherlock. La Société présentera plus d'informations avec l’arrivé des résultats.

« Nous sommes très satisfaits du programme de forage jusqu’à maintenant. Notre interprétation géologique de cet été est confirmée, ce qui est un avantage majeur pour tout futur développement minier, et les résultats du laboratoire le valideront. La minéralisation stratiforme subhorizontale à partir de la surface est un avantage majeur dans le secteur Sherlock où nous avons démontré la présence des strates minéralisées en surface sur plus de 1 km par 400 mètres. Le prochain objectif est de démontrer, grâce à la campagne de forages qui débutera en janvier, la même chose dans le secteur ‘’Elementary’’, où nous avons mis à jour les strates minéralisées sur plus de 1,5 km de longueur. L'ensemble du projet Mitchi présente un potentiel de taille incroyable et nous attendons avec impatience les analyses du programme de forage en cours. Les prochains mois fourniront les informations nécessaires pour commencer à développer le modèle de ressources du secteur Sherlock. » commente Kiril Mugerman, président et chef de la direction de Kintavar.

Mise à jour sur la Propriété aurifère Anik

La propriété aurifère Anik de la Société bénéficie d’un emplacement très favorable entourant le projet Nelligan (détenu à 75% par IAMGOLD Corporation et à 25% par Vanstar Mining Resources Inc.) au sud, au nord et à l’est. Le projet Nelligan a publié son estimation initiale des ressources d'un peu moins de 3,2 millions d'onces d'or le 22 octobre 2019 après seulement 56 000 mètres de forage. Comme annoncé le 11 décembre 2019, le corridor aurifère, potentiellement de plus de 4 kilomètres, reste ouvert latéralement et en profondeur et IAMGOLD a augmenté sa participation dans le projet Nelligan à 75%. Compte tenu des récents développements dans la région de la propriété Anik et de l'augmentation importante du prix de l'or en 2019, la Société a décidé d'évaluer d'autres alternatives stratégiques qui seraient dans le meilleur intérêt de ses actionnaires. À ce titre, elle a décidé de mettre fin à la lettre d'intention avec TomaGold Corporation qui avait été initialement annoncée le 25 janvier 2019.

« Au nom du conseil d'administration, de la direction et de toute l'équipe d'exploration de Kintavar, je profite de l'occasion pour souhaiter à tous nos actionnaires de joyeuses fêtes. Je suis convaincu que 2020 sera une année passionnante pour Kintavar et nos actionnaires et nous attendons avec impatience les développements dans la nouvelle année. », ajoute M. Mugerman.

À propos d’Exploration Kintavar et de la propriété Mitchi

Exploration Kintavar est une société canadienne d'exploration minière engagée dans l'acquisition, l'évaluation, l'exploration et la mise en valeur de propriétés minières d'or et de métaux de base. Son projet phare est la propriété Mitchi (environ 30 000 hectares, détenue à 100%) située à l'ouest du réservoir Mitchinamecus, à 100 km au nord de la ville de Mont-Laurier. La propriété couvre une superficie de plus de 300 km2 qui est accessible par un réseau de routes forestières et gravelées et elle est à proximité d’une sous-station hydroélectrique située à 14 km à l'est. La propriété est située dans la partie nord-ouest de la ceinture centrale métasédimentaire de la province géologique de Grenville. De nombreux indices minéralisés d'or, de cuivre, d'argent et/ou de manganèse ont été identifiés à ce jour et ont des caractéristiques suggérant un gîte de type ‘’cuivre stratiforme dans des unités sédimentaires’’ dans le secteur est et des caractéristiques s’apparentant aux systèmes porphyriques ou « IOCG », ainsi que de type skarn, dans le secteur ouest. Minière Osisko inc. détient une redevance de 2 % NSR sur 27 cellules désignées sur carte (« CDC ») dans la partie sud-ouest de la propriété Mitchi, à l’extérieur du bassin sédimentaire.

Pour plus d’informations, contactez :

Kiril Mugerman, président et CEO

Téléphone : +1 450 641 5119 #5653

Courriel : kmugerman@kintavar.com

Web: www.kintavar.com

Énoncés prospectifs :

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité à l’égard de la pertinence ou de l’exactitude du présent communiqué.

Ce communiqué de presse peut contenir de l’information prospective ou des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières canadiennes applicables. L’information prospective et les énoncés prospectifs peuvent inclure entre autres, des énoncés relatifs aux projets, les coûts, les objectifs et la performance de la Société, ou des hypothèses relatives à ce qui précède. Dans ce communiqué de presse, les termes comme « pouvoir », « croire », « s’attendre à », « avoir l’intention », « planifier », « prévoir », « potentiel », « projets », « estimer », « continuer », ou des variantes ou des formes négatives de tels termes ou encore d’une terminologie comparable, sont utilisés pour identifier des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs ne devraient pas être interprétés comme une garantie des rendements ou résultats futurs, et ne devraient pas nécessairement donner des indications précises concernant le moment qu’un tel rendement pourra être réalisé. Rien ne garantit que les évènements prévus dans l’information prospective de ce communiqué de presse se concrétiseront, y compris les fermetures supplémentaires du placement privé mentionnées ci-dessus, ou, si l’un ou l’autre de ces évènements se concrétisent, quels seront les avantages que la Société en tirera. L’information prospective et les énoncés prospectifs sont basés sur l’information disponible au moment de la diffusion de ce communiqué de presse et/ou sur les prévisions faites de bonne foi par la direction, sous réserve des incertitudes, hypothèses et autres facteurs prévus ou non dont plusieurs sont indépendants de la volonté de la Société. Ces risques, incertitudes et hypothèses incluent sans s’y limiter, ceux décrits à la rubrique portant sur les facteurs de risque du rapport de gestion de la Société, pour l’exercice terminé le 31 décembre 2018, laquelle est disponible sur SEDAR à l’adresse www.sedar.com; qui peuvent faire en sorte que les résultats, le rendement ou les résultats à venir de la Société soient considérablement différents de ceux indiqués de façon explicite ou implicite dans de tels énoncés prospectifs. La Société n’entend pas ni ne s’engage à actualiser ou revoir l’information prospective ou les énoncés prospectifs contenus dans ce communiqué de presse à la lumière de nouveaux renseignements, subséquents ou autres, sauf dans les cas prévus par les lois applicables.