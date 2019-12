OTTAWA, 16 déc. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Fondation canadienne pour la recherche juridique (FCRJ) est heureuse d’annoncer que le Prix Walter Owen 2019 a été décerné à Jonathan Rudin, pour son ouvrage intitulé Indigenous People and the Criminal Justice System: A Practitioner’s Handbook (Toronto: Emond Publishing).



Ce prix prestigieux a été créé en l’honneur de Walter Owen, premier président de la Fondation en 1959. Il est décerné annuellement, une année pour un ouvrage rédigé en anglais et l’autre pour un ouvrage en français. Il vise à récompenser l'excellence en rédaction juridique et à souligner les nouvelles contributions exceptionnelles à la doctrine juridique canadienne.

Fondateur de l’Aboriginal Legal Services et directeur de programme au sein de cet organisme, M. Rudin a été choisi parmi 35 candidats. À titre de récompense pour sa contribution récente au corpus juridique canadien, M. Rudin se verra remettre un prix en espèces de 15 000 $.

Selon le jury du Prix de la Fondation, M. Rudin traite son sujet, les peuples autochtones dans le système pénal canadien, de façon méthodique, exhaustive et remarquablement structurée, en faisant preuve de compassion. Le jury, composé de juges en fonction et à la retraite, d’universitaires et d’avocats en exercice, estime que cet ouvrage deviendra une référence incontournable pour toute personne intéressée par cette question.

La Fondation canadienne pour la recherche juridique tient également à souligner la contribution des finalistes suivants :

Robert J. Sharpe, Good Judgment: Making Judicial Decisions

Philip Girard, Jim Phillips et R. Blake Brown, A History of Law in Canada: Volume One – Beginnings to 1866

Marvin J. Huberban, A Practitioner’s Guide to Commercial Arbitration

Arthur Peltomaa, Understanding Unconstitutionality: How a Country Lost its Way – An Essay in Three Parts

Michelle C. Awad, c.r., présidente de la Fondation canadienne pour la recherche juridique, a remercié et félicité le lauréat et les finalistes de cette année. « Le lauréat et les finalistes du Prix Walter Owen ont produit des ouvrages précieux pour toute la communauté juridique canadienne. Nous félicitons chaleureusement M. Rudin pour cet ouvrage essentiel, qui guidera les praticiens travaillant avec les peuples autochtones du Canada. »

Pour plus de renseignements au sujet du Prix Walter Owen et de la Fondation canadienne pour la recherche juridique, veuillez visiter le site Web suivant : www.cflr-fcrj.ca/fr/ .

